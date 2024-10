Cognite lancia "Cognite Embedded" per accelerare l'innovazione per i produttori di attrezzature e gli sviluppatori di software industriali

L'offerta consente a OEM e ISV di sviluppare prodotti con velocità di 3 volte superiori e ridurre i costi di proprietà dell'80%

AUSTIN, Texas e OSLO, Norvegia: Cognite, l'autorità in ambito dati e IA per l'industria, ha annunciato oggi il lancio di Cognite Embedded. Questa nuova offerta consente ai produttori di attrezzature originali (OEM) e ai rivenditori di software industriali (ISV) di accelerare i tempi di commercializzazione, ridurre sensibilmente il costo totale di proprietà e preparare al futuro le loro soluzioni digitali con architetture pronte per l'IA, il tutto tramite la piattaforma industriale leader di Cognite, Cognite Data Fusion, e la soluzione di sviluppo low-code di agenti IA, Cognite Atlas AI®.

Fonte: Business Wire

