ExaGrid nominata finalista agli SDC Awards 2024

ExaGrid nominata in 6 categorie per la 15ª edizione dei Premier IT Awards

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (creando un vuoto d'aria a livelli), cancellazioni ritardate e immutabilità per il recupero di ransomware, ha annunciato oggi di essere stata nominata in sei categorie per la 15ª edizione annuale degli Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards, con cui si premiano l'innovazione e l'eccellenza nel settore IT nella loro evoluzione per soddisfare le esigenze del panorama digitale odierno in rapida evoluzione.

Gli SDC Awards 2024 premiano l'innovazione, l'esperienza e il successo del settore IT in una serie di discipline chiave e comprendono premi per la protezione dei dati e la resilienza nei settori dello storage e della cybersecurity.

Fonte: Business Wire

