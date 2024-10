Vespa.ai annuncia il supporto per ColPali nella Retrieval Augmented Generation (RAG)

L’integrazione semplifica e migliora il recupero dei dati da documenti complessi visivamente ricchi.

TRONDHEIM, Norvegia: Vespa.ai, azienda che sviluppa la principale piattaforma per applicazioni IA che include la generazione di testo migliorata tramite riferimenti esterni (RAG), oggi ha annunciato il supporto per ColPali, un nuovo modello di recupero open source per documenti visivamente ricchi come i PDF.

ColPali migliora il recupero dei documenti incorporando interi documenti, una volta acquisiti, in rappresentazioni vettoriali ottimizzate per modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), riducendo così la latenza, migliorando l’accuratezza e consentendo il recupero di una quantità maggiore di dati in base al contesto, particolarmente per contenuti visivamente ricchi. Trattando i documenti come entità visive anziché testo, ColPali elimina operazioni complesse di pre-elaborazione, preserva il contesto visivo e snellisce la pipeline RAG.

Fonte: Business Wire

