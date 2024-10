Core42 estende la sua gamma prodotti AI Cloud utilizzando il computing accelerato NVIDIA

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Core42, azienda G42 specializzata in cloud sovrano, infrastruttura di intelligenza artificiale (IA) e servizi digitali, ha annunciato un'espansione della sua gamma di prodotti AI Cloud di nuova generazione con la distribuzione di NVIDIA H100 Tensor Core GPU negli EAU. Questo traguardo stabilisce Core42 come pioniere negli EAU per offrire risorse digitali di IA scalabili, eliminando la necessità per i clienti di possedere la propria infrastruttura fisica e fornendo gli strumenti necessari per navigare la complessità della sovranità dei dati e dei requisiti normativi.

Mentre accelera la domanda mondiale di soluzioni su base AI, l'accesso all'infrastruttura AI sovrana è critica per la trasformazione digitale, particolarmente per il settore pubblico e le industrie regolamentate.

Fonte: Business Wire

