Lo Zayed Sustainability Prize annuncia i finalisti dell'edizione 2025, tutti all'avanguardia nelle iniziative di sostenibilità globale

33 finalisti selezionati tra 5.980 candidature in 156 paesi

Concentrandosi sull'impatto ambientale, i finalisti sfruttano l'intelligenza artificiale e le tecnologie più avanzate per catturare e rimuovere le emissioni di carbonio, promuovere la sostenibilità ambientale e garantire l'accesso essenziale a energia pulita, acqua, cibo e assistenza sanitaria

ABU DHABI, Emirati Arabi: Lo Zayed Sustainability Prize, il pionieristico riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti per le soluzioni innovative alle sfide globali, ha annunciato i nomi dei finalisti di quest'anno a seguito della delibera della sua stimata giuria.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione dello Zayed Sustainability Prize, che si terrà il 14 gennaio 2025 nell'ambito della Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi.

La giuria dello Zayed Sustainability Prize ha scelto i 33 finalisti tra le 5.980 candidature ricevute in sei categorie: Salute, Alimentazione, Energia, Acqua, Azione per il clima e Scuole superiori globali, con un aumento delle candidature del 15% rispetto allo scorso anno.

Sua Eccellenza il Dott. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti, Direttore Generale dello Zayed Sustainability Prize e Presidente della COP28, ha sottolineato che i finalisti dimostrano una capacità di innovazione e di impatto eccezionali.

"Lo Zayed Sustainability Prize continua a onorare l'eredità indelebile dello Sceicco Zayed, la cui lungimirante leadership nell'ambito della sostenibilità e dell'umanitarismo ispira tuttora la missione degli Emirati Arabi Uniti di migliorare il livello dei mezzi di sussistenza in tutto il mondo promuovendo lo sviluppo in alcune delle regioni più vulnerabili.

In questo ciclo abbiamo ricevuto un numero record di candidature, con una notevole partecipazione di esponenti provenienti dal Sud del mondo e di giovani. In effetti, le candidature di quest'anno riflettono i tre megatrend che stanno plasmando il nostro futuro: l'ascesa del Sud globale, il ritmo della transizione energetica e la crescente importanza dell'intelligenza artificiale.

Questi innovatori stanno affrontando di petto le sfide ambientali più urgenti e facendo progredire il progresso economico tramite soluzioni innovative. Grazie allo sfruttamento delle tecnologie emergenti, come l'IA, la cattura e la rimozione del carbonio, l'energia delle maree, l'agricoltura di precisione, la biomimetica e l'analisi del clima, rispondono alle esigenze del momento e ispirano la prossima generazione a innovare e a promuovere la sostenibilità con grande efficacia."

Grazie ai 117 vincitori del Premio, a oggi, 11,35 milioni di persone hanno potuto bere acqua potabile, 54 milioni di case hanno avuto accesso a una fonte di energia affidabile, 3,6 milioni di persone hanno potuto disporre di cibo più nutriente e oltre 744.600 persone hanno beneficiato di un'assistenza sanitaria a prezzi sostenibili.

S.E. Ólafur Ragnar Grímsson, Presidente della giuria del premio, ha dichiarato: "I finalisti del Premio di quest'anno mostrano i notevoli passi avanti compiuti in tutto il mondo per affrontare i bisogni urgenti con creatività e determinazione, offrendo una visione di un futuro più sostenibile. Dal potenziamento della biodiversità e della sicurezza alimentare mediante tecnologie innovative, alla fornitura di soluzioni energetiche e sanitarie di cruciale importanza per le popolazioni meno abbienti, questi pionieri stanno rimodellando il nostro mondo".

I finalisti del settore sanitario di quest'anno hanno posto l'attenzione sulla fornitura di servizi sanitari di qualità alle comunità più indigenti e remote.

I finalisti della categoria "Salute" sono:

Periwinkle Technologies, una PMI indiana che distribuisce un dispositivo portatile per lo screening del cancro cervicale e abilitato all'uso dell'IA che fornisce risultati in 30 secondi.

Rology, una PMI egiziana che ha creato una piattaforma di teleradiologia assistita da IA 24 ore su 24, 7 giorni su 7, capace di integrarsi con i sistemi ospedalieri per garantire diagnosi tempestive e accurate.

Telemedan, una PMI del Ciad che sviluppa chioschi medici a energia solare e connessi a Internet per prestare assistenza sanitaria a prezzi accessibili alle persone nelle comunità più isolate.

I finalisti del settore alimentare si sono concentrati sull'emancipazione dei piccoli produttori, sulla promozione della conservazione sostenibile degli alimenti e sulla trasformazione dei terreni aridi in aziende agricole produttive.

I finalisti della categoria "Alimentazione" sono:

ABALOBI, una ONP sudafricana ideatrice di un'app mobile e di un marketplace che consentono ai piccoli pescatori di registrare il pescato e di venderlo direttamente ai consumatori.

Nafarm Foods, una PMI nigeriana che sviluppa essiccatori solari ibridi scalabili per la conservazione degli alimenti e la riduzione delle emissioni di CO2.

Xinjiang Shawan Oasis Sustainable Development Institute, una ONP cinese specializzata in serre smart a energia solare che trasformano le zone desertiche in terreni coltivabili.

I finalisti del settore "Energia" stanno fornendo soluzioni che migliorano l'efficienza e l'accesso all'energia e ai trasporti puliti.

I finalisti della suddetta categoria sono:

D-Olivette Global Enterprise, una PMI nigeriana che sviluppa una soluzione di gestione intelligente dei rifiuti assistita da IoT e IA capace di migliorare l'efficienza della raccolta del 40%.

Palki Motors Limited, una PMI del Bangladesh che produce auto elettriche locali a basso costo con stazioni di sostituzione delle batterie alimentate a energia solare.

Turbulent, una PMI belga che sviluppa turbine idroelettriche a vortice economiche ed ecologiche con un'efficienza del 60%.

I finalisti del settore "Acqua" stanno implementando soluzioni che ottimizzano l'uso idrico e migliorano l'accesso all'acqua potabile.

I finalisti di questa categoria sono:

Elman Teknoloji Ltd, una PMI turca che impiega sensori per ottimizzare l'uso dell'acqua nell'irrigazione e nell'agricoltura, riducendo i costi della manodopera dell'80%.

High Atlas Foundation, una ONP del Marocco che fornisce un sistema di pompaggio dell'acqua a energia solare per ottimizzare l'estrazione delle risorse idriche sotterranee.

SkyJuice Foundation Inc., una ONP australiana che sviluppa filtri per l'acqua a basso costo e di facile installazione per fornire acqua potabile pulita senza la necessità di impiegare prodotti chimici, pompe o fonti di energia esterne.

I finalisti del settore "Azione per il clima" si sono concentrati sul miglioramento della cattura del carbonio, sul ripristino degli ecosistemi e sulla costruzione della resilienza climatica.

I finalisti della categoria sono:

Distant Imagery, una PMI degli Emirati Arabi Uniti specializzata nello sviluppo di droni alimentati da intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale, la semina e il ripristino dell'habitat.

Hyera Inc., una PMI statunitense che ha sviluppato un processo di cattura del carbonio per rimuovere gli inquinanti dall'acqua convertendo i rifiuti agricoli e forestali in carbone attivo.

OpenMap Development Tanzania, una ONP del Paese africano che implementa una soluzione di gestione delle inondazioni in cui si combinano la conoscenza millenaria degli indigeni e i dati geospaziali.

I finalisti della categoria "Scuole superiori globali" hanno presentato progetti di soluzioni di sostenibilità guidate dagli studenti, suddivisi in 6 regioni. I finalisti regionali comprendono:

Americhe: Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 07, Messico; Institución Educativa San Nicolás de Tolentino, Colombia; e Mulgrave School, Canada

Africa sub-sahariana: Mpesa Foundation Academy, Kenya, Sakafia Islamic Senior High School, Ghana e St Kizito High School Namugongo, Uganda

Medio Oriente e Africa settentrionale: Benlahrech Said High School, Algeria, Merryland International School Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti e Obour STEM School, Egitto

Europa e Asia centrale: Baku Modern Educational Complex, Azerbaigian, Gebze Bahçeehr Science & Technology High School, Turchia e Presidential School di Tashkent, Uzbekistan

Asia meridionale: Faafu Atoll Education Centre, Maldive, Girls Higher Secondary School Khaplu, Pakistan e Janamaitri Multiple Campus, Nepal

Asia orientale e Pacifico: Beijing World Youth Academy, Cina; Te Pā o Rākaihautū, Nuova Zelanda; e Votualevu College, Figi

Nelle categorie Salute, Alimentazione, Energia, Acqua e Azione per il clima, ogni vincitore riceverà 1 milione di dollari. Ognuna delle sei Scuole superiori globali vincitrici riceverà fino a 150.000 dollari.

Informazioni sullo Zayed Sustainability Prize

Lo Zayed Sustainability Prize è il pionieristico riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti per soluzioni innovative alle sfide globali.

Un omaggio all'eredità e alla visione del padre fondatore degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Zayed bin Sultan Al Nahyan, il premio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

Ogni anno, nelle categorie "Salute", "Alimentazione", "Energia", "Acqua", "Azione per il clima" e "Scuole superiori globali", l'iniziativa premia le organizzazioni e le scuole superiori per le loro soluzioni innovative alle esigenze più urgenti del nostro pianeta.

Con i suoi 117 vincitori in 16 anni, il Premio ha avuto un impatto positivo su oltre 384 milioni di individui in tutto il mondo, ispirando gli innovatori ad amplificare la propria influenza e a tracciare un futuro sostenibile per tutti.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita