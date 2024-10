Bentley Systems annuncia i vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure 2024

La società premia inoltre alcuni progetti selezionati con il premio Founders' Honors per le infrastrutture pionieristiche

VANCOUVER: Year in Infrastructure 2024 di Bentley Systems – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori dei Going Digital Awards 2024. I premi annuali onorano lo straordinario lavoro dei professionisti delle infrastrutture e il loro uso innovativo dei software di Bentley per migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite.

Quest'anno sono stati candidati 250 progetti da organizzazioni di 36 Paesi. I vincitori sono stati selezionati tra 36 finalisti in 12 categorie da una giuria indipendente durante l'evento Year in Infrastructure di Bentley, tenutosi l'8 e il 9 ottobre a Vancouver, in Canada.

"Quest'anno abbiamo ricevuto un'impressionante varietà di candidature per i Going Digital Awards da parte di utenti di tutto il mondo, che hanno presentato progetti innovativi che esemplificano il futuro delle infrastrutture", ha dichiarato Kristin Fallon, Chief Marketing Officer di Bentley Systems. "Oggi celebriamo gli straordinari risultati dei nostri finalisti e vincitori. Questi team visionari dimostrano il potere della digitalizzazione in tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura per migliorare la project delivery e le prestazioni degli asset".

Vincitori dei Going Digital Awards 2024

Ponti e gallerie

JMT – Esperienza digitale del progetto di costruzione del ponte dell'I-95 sul fiume Rappahannock

Costruzione

Proicere Ltd. – Impianto di ritrattamento di prodotti e residui di Sellafield

Ingegneria aziendale

Mott MacDonald e HDR – Ontario Line

Strutture, campus e città

China ENFI Engineering Co., Ltd. – Progetto di costruzione digitale di impianti completi per la gestione dei rifiuti nella nuova area di Xiong'an

Produzione di energia e impianti di processo

PowerChina Zhongnan Engineering Corporation Limited – Parco eolico offshore Bozhong di Shandong Energy Group, sito A

Ferrovie e trasporti

SPL Powerlines UK – Elettrificazione della Midland Main Line

Strade e autostrade

Department of Public Works and Highways (DPWH) – Implementazione dei digital twin per il progetto stradale di collegamento NLEX-SLEX

Ingegneria strutturale

Hyundai Engineering – Nuovo metodo di modellazione fisica per impianti in acciaio con STAAD API

Rilevamento e monitoraggio

Water Supplies Department – Digital twin dell'ex serbatoio di servizio di Sham Shui Po

Modellazione e analisi del sottosuolo

Spark e WSP – Sezione centrale del collegamento nord-est

Trasmissione e distribuzione

Southwest Electric Power Design Institute Co., Ltd. of China Power Engineering Consulting Group – Stazione di conversione a ±800kV a Butuo

Acqua e acque reflue

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp – Integra 4.0

Founders’ Honors

Durante l'evento Bentley ha anche premiato 16 progetti con il premio Founders' Honors. Scelti individualmente dai fondatori di Bentley Systems, i premi Founders' Honors vengono assegnati a un numero limitato di progetti, individui e organizzazioni esemplari che riflettono la missione dell'azienda di far progredire le infrastrutture mondiali per una migliore qualità della vita.

I destinatari del premio Founders' Honors 2024 sono:

Qk4, Inc. – Sondaggio sulla digitalizzazione con Bridging Kentucky

– Sondaggio sulla digitalizzazione con Bridging Kentucky Tecne Systra-Sws Advanced Tunneling Srl – Implementazione digitale nella valutazione e riabilitazione delle gallerie

– Implementazione digitale nella valutazione e riabilitazione delle gallerie Guangdong Airport Authority – Applicazione di innovazioni digitali nell'ambito del progetto di espansione dell'aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, fase III

– Applicazione di innovazioni digitali nell'ambito del progetto di espansione dell'aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun, fase III MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – Applicazione integrata della tecnologia BIM nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del primo progetto dimostrativo di ingegneria della metallurgia dell'idrogeno al mondo

– Applicazione integrata della tecnologia BIM nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del primo progetto dimostrativo di ingegneria della metallurgia dell'idrogeno al mondo Monir Precision Monitoring – Infrastruttura urbana e monitoraggio del puntellamento di scavo per 31 Parliament Street

– Infrastruttura urbana e monitoraggio del puntellamento di scavo per 31 Parliament Street Greenman-Pedersen Inc. – Resilienza della zona costiera Brooklyn Bridge - Montgomery

– Resilienza della zona costiera Brooklyn Bridge - Montgomery Arcadis – Miglioramenti dell'infrastruttura di Cambridge South

– Miglioramenti dell'infrastruttura di Cambridge South Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) – Il digital twin urbano multifunzionale della Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées

– Il digital twin urbano multifunzionale della Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées PT Wijaya Karya – Collegamento stradale e autostradale a Nusantara, nuova capitale dell'Indonesia

– Collegamento stradale e autostradale a Nusantara, nuova capitale dell'Indonesia PT SMG Consultants Indonesia – Innovazioni trasformative nell'esplorazione del nichel-cobalto nel Sulawesi sudorientale

– Innovazioni trasformative nell'esplorazione del nichel-cobalto nel Sulawesi sudorientale Università di Canterbury – Incorporazione di Visible Geology e Leapfrog nei corsi universitari per studenti

– Incorporazione di Visible Geology e Leapfrog nei corsi universitari per studenti Macquarie Geotechnical – Modellazione della realtà del sottosuolo per una maggiore comprensione

– Modellazione della realtà del sottosuolo per una maggiore comprensione Exo Inc. – Stabilizzazione della struttura di trasmissione dell'energia di Evergy

– Stabilizzazione della struttura di trasmissione dell'energia di Evergy PUB, l'Agenzia nazionale delle acque di Singapore – Rilevamento e localizzazione delle anomalie con i digital twin ad alta fedeltà a Singapore

– Rilevamento e localizzazione delle anomalie con i digital twin ad alta fedeltà a Singapore Maynilad Water Services Inc. – Progettazione della rete con OpenFlows WaterGEMS per la distribuzione di acqua riutilizzata diretta e potabile nella città di Parañaque, Filippine

– Progettazione della rete con OpenFlows WaterGEMS per la distribuzione di acqua riutilizzata diretta e potabile nella città di Parañaque, Filippine Vigili del fuoco di Dublino – Il digital twin per la risposta di emergenza (DTER)

Maggiori informazioni sull'evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2024 di Bentley sono disponibili qui.

Le descrizioni dettagliate di tutti i progetti nominati saranno incluse nell'Infrastructure Yearbook 2024 di Bentley, che sarà pubblicato all'inizio del 2025. Le edizioni passate dell'Yearbook sono disponibili qui.

###

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, miniere e impianti industriali. La nostra offerta, basata sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell'infrastruttura, comprende MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, il software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud, che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione della costruzione e AssetWise per la gestione degli asset. I 5.200 dipendenti di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 paesi.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley iTwin, Bentley Open, AssetWise, MicroStation, ProjectWise, Seequent, STAAD e SYNCHRO sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette interamente possedute.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita