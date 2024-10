European DataWarehouse presenta la 3a edizione annuale dei Data Quality Awards

BERLINO: European DataWarehouse (EDW) ha presentato oggi la terza edizione annuale dei suoi Data Quality Awards al 2024 TSI Congress di Berlino.

Quest'anno, EDW ha conferito il premio annuale Best Data Quality – Deal of the Year (2023-2024), a Domivest B.V. per il suo prodotto, Domi 2023-1 B.V.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere il premio 'Best Data Quality – Deal of the Year' da European DataWarehouse. Il nostro team è impegnato a mantenere la massima qualità dei dati nella sua reportistica, e gli strumenti di EDW hanno un ruolo chiave nell'aiutarci a mantenere questi standard elevati”, ha dichiarato Josja Reek, CFO di Domivest.

Fonte: Business Wire

