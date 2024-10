Il cliente di Laserfiche Stonehage Fleming riceve il riconoscimento 2024 Impact Award for Technology Transformation conferito da Datos Insights

LONG BEACH, California: Laserfiche, leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione intelligente di contenuti, oggi ha annunciato che il suo cliente Stonehage Fleming è stato premiato da Datos Insights con il 2024 Digital Wealth Management Impact Award for Technology Transformation. Questo riconoscimento attesta l’innovazione realizzata da Stonehage Fleming nel mettere a frutto la suite Laserfiche di strumenti per la gestione dei contenuti, automazione di processo, integrazione, governance delle informazioni e acquisizione intelligente dei dati per dare impulso all’eccellenza operativa a tutti i livelli dell’azienda.

Stonehage Fleming, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di servizi fiduciari e di gestione patrimoniale, ha fatto fronte a vari problemi con la sua trasformazione – sistemi legacy inefficienti, complessità normativa in crescita e soddisfazione delle esigenze in evoluzione dei clienti.

Fonte: Business Wire

