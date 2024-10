REPLY: agrirouter 2.0, la piattaforma per connettere e gestire i dati nello smart farming

TORINO, Italia: Concept Reply, la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni IoT, ha collaborato con DKE-Data, società non-profit con sede a Osnabrück che raggruppa diverse aziende di tecnologia agricola, per realizzare la nuova release di “agrirouter”, la piattaforma per lo scambio dati nell’ambito dello smart farming. La nuova agrirouter 2.0 presenta un'infrastruttura tecnologica all'avanguardia che assicura connettività potenziata, maggiore facilità d'uso e una gestione dei dati più efficiente, caratteristiche che permettono agli agricoltri di tutto il mondo di accedere più facilmente ai dati di produzione e ottimizzare l'uso delle risorse e dei macchinari agricoli.

Nell’agricoltura moderna i dati digitali sono diventati essenziali per garantire una gestione precisa del terreno, un uso mirato di sementi e fertilizzanti, nel rispetto degli standard di una produzione sostenibile. Un'efficace condivisione di dati richiede che i diversi sistemi software e le macchine agricole comunichino tra loro in modo integrato. Per questo DKE-Data ha coinvolto Concept Reply per trasformare agrirouter, passando da SAP Leonardo ad una nuova piattaforma più efficente, scalabile e facile da usare.

agrirouter 2.0 consente agli agricoltori di controllare e gestire lo scambio di dati tra macchine e applicazioni software di diversi produttori e fornitori presenti nell'ecosistema agricolo, grazie all'uso di formati standardizzati. L’utilizzo di dati telemetrici dettagliati e posizioni GPS, inoltre, non solo abilita l’agricoltura di precisione, ma permette di ottimizzare le risorse e migliorare i raccolti grazie a decisioni basate sui dati. Il nuovo backend è più semplice da usare e offre un'interfaccia utente rinnovata e un processo di login semplificato e che in futuro potrà prevedere una procedura di single sign-on. DKE-Data sta anche valutando la possibilità di sviluppare nuove funzionalità di controllo remoto integrando soluzioni di software agricoli o i portali dei produttori di macchinari.

Per realizzare agrirouter 2.0, Concept Reply ha adottato un approccio greenfield, garantendo la massima facilità d'uso e minimizzando i disservizi per gli utenti. Grazie all'integrazione delle API esistenti, infatti, non è stato necessario riconfigurare macchinari o software di gestione, permettendo agli agricoltori di continuare le operazioni senza interruzioni, un aspetto fondamentale per il successo del progetto.

Johannes Sonnen, amministratore delegato di DKE-Data, ha commentato: “Grazie alla stretta collaborazione con Concept Reply, i nostri oltre 5.000 utenti di agrirouter possono ora svolgere le loro attività quotidiane in modo ancora più efficace. La completa modernizzazione della piattaforma e la sua integrazione nelle infrastrutture esistenti permettono agli agricoltori di scambiare dati in modo fluido e rapido. Questa architettura innovativa non solo offre maggiore stabilità, prestazioni e convenienza, ma accelera anche in modo significativo la gestione delle macchine e dei dati, migliorando i processi operativi e la sosteniblità economica a lungo termine. Non sorprende che ogni mese accogliamo circa 150 nuovi agricoltori nella nuova piattaforma.”

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Concept Reply

Concept Reply è una società di sviluppo software IoT specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella validazione di soluzioni innovative. Supporta i propri clienti nei settori automobilistico, manifatturiero, delle smart infrastructure e in altri settori in tutte le attività legate all'Internet of Things (IoT) e al cloud computing. L'obiettivo è offrire soluzioni end-to-end lungo l'intera catena del valore: dalla definizione di una strategia IoT, passando per i test e la garanzia di qualità, fino all'implementazione di una soluzione concreta. www.concept.reply.com

DKE-Data

DKE-Data GmbH & Co KG è una società non-profit fondata nel luglio 2016 da 10 note aziende di tecnologia agricola e con sede a Osnabrück, in Germania. A metà del 2024, la rete di aziende DKE-Data era già cresciuta fino a contare più di 100 partner. La partnership si concentra sullo sviluppo, la gestione e la promozione di sistemi di scambio dati lungo la catena del valore agricolo. L'obiettivo è garantire l'interoperabilità tra i macchinari agricoli e i prodotti software dei vari produttori e prodotti. Ciò consentirà agli agricoltori, ai contoterzisti e ai consulenti di ottimizzare costantemente i loro processi produttivi, tenendo conto dei requisiti legali, economici e ambientali. dke-data.com / https://agrirouter.com/

Fonte: Business Wire

