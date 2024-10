Allstate Protection Plans migliora il suo portafoglio di prodotti per il settore della telefonia mobile con l'acquisizione di Kingfisher

BRISBANE, Calif.: Allstate Protection Plans, una divisione di Allstate Corporation (NYSE: ALL), ha rilevato Kingfisher, azienda privata che ottimizza il ciclo di vita dei dispositivi smart (riparazione, sostituzione, permuta, aggiornamento) per migliorare le offerte per il settore della telefonia mobile e i suoi clienti. Questa acquisizione strategica rafforza la capacità di Allstate Protection Plans di fornire soluzioni innovative che aiutano i consumatori a ottenere il massimo dai propri dispositivi.

Fondata nel 2016, Kingfisher è stata un pioniere dell'economia circolare dei telefoni cellulari, offrendo una suite di prodotti che aiuta i vettori mobili, i produttori e i rivenditori a rispondere alla crescente domanda dei consumatori di proprietà flessibile e soluzioni di protezione che riducono l'impatto ambientale.

Fonte: Business Wire

