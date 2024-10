Kinaxis annuncia un'iniziativa per trasformare le catene di fornitura del settore energetico

La collaborazione con ExxonMobil creerà soluzioni tecnologiche su misura per l'efficienza

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), un leader globale per il coordinamento delle catene di fornitura end-to-end, oggi ha annunciato un'iniziativa di sviluppo congiunto con ExxonMobil, una delle più grandi società di combustibili integrati, lubrificanti e sostanze chimiche al mondo per creare soluzioni tecnologiche per catene di fornitura specificamente per il settore energetico.

Spinte della crescente richiesta di prodotti energetici alla base della vita moderna, le società lavoreranno insieme per identificare le sfide delle catene di fornitura uniche nel settore energetico e creare una potenziale soluzione industriale per mitigarle.

Kinaxis e ExxonMobil si concentreranno su una soluzione di pianificazione della domanda e dell'offerta per il complicato mercato delle materie prime dei combustibili, che non ha uno standard per l'intero settore e si affida principalmente a spreadsheet e altri metodi manuali.

Fonte: Business Wire

