La tutela dei brevetti di Seoul Semiconductor ottiene il divieto di vendita di LED per i prodotti che violano il brevetto in otto Paesi europei

SEUL, Corea del Sud: Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), un innovatore globale di prodotti e tecnologie LED, e la sua affiliata Seoul Viosys (congiuntamente “Seoul”) annuncia che il Unified Patent Court (“UPC”, il Tribunale unificato dei brevetti) ha emesso la sentenza di divieto di vendita, il ritiro e la distruzione di prodotti che violano il brevetto “No Wire” (WICOP) di Seoul in otto Paesi europei.

Secondo la sentenza del 10 ottobre 2024, Expert e-Commerce, il terzo rivenditore online europeo per dimensioni, con un fatturato annuale di quasi 14 mld di dollari, dovrà smettere di vendere prodotti che violano il brevetto in otto Paesi europei.

Fonte: Business Wire

