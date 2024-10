Yusen Logistics, parte del gruppo giapponese NYK, potenzia le proprie performance di distribuzione grazie a Manhattan Active® Warehouse Management

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) annuncia oggi che Yusen Logistics Co. Ltd, una delle più importanti aziende di logistica della supply chain a livello globale, ha scelto Manhattan Active® Warehouse Management per l'implementazione del suo nuovo centro di distribuzione all'avanguardia nel Regno Unito. L'apertura della struttura di Northampton, prevista per gennaio 2026, evidenzia l'impegno di Yusen Logistics a migliorare le proprie prestazioni ed efficienza utilizzando tecnologie di distribuzione all'avanguardia.

Fondata nel 1955, Yusen Logistics fa parte del gruppo giapponese Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, noto anche come NYK. Una delle più longeve ed estese compagnie di spedizioni del mondo, Yusen fornisce servizi di trasporto marittimo e aereo, stoccaggio, distribuzione e gestione della supply chain da oltre 650 siti e quasi 3,4 milioni di metri quadrati di magazzino in 46 Paesi.

“Il nostro nuovo sito di oltre 110.000 metri quadrati nelle Midlands sarà estremamente articolato e si avvarrà delle più recenti tecnologie di automazione”, ha spiegato Ludovic Facompre, IT Director di Yusen Logistics. “Con una partnership di successo che dura da due decenni, era logico per noi gestire questa struttura all'avanguardia con Manhattan Active Warehouse Management, il sistema di gestione del warehouse più avanzato e affidabile del settore.”

“Essendo una soluzione cloud-native costituita esclusivamente da microservizi API, Manhattan Active Warehouse Management è unica nel panorama dei WMS. La sua scalabilità, agilità e i suoi cicli di innovazione continua si adattano perfettamente alle differenti sfide dinamiche presentate dall'automazione, dalla gestione degli ordini, dalla gestione della manodopera e dalle operation del piazzale nel nuovo centro di distribuzione”, ha concluso Facompre.

Manhattan Active Warehouse Management è una soluzione nata nel cloud che si adatta automaticamente a qualsiasi esigenza aziendale. Interamente costituita da microservizi, si avvale di un'intelligenza applicata per la pianificazione della distribuzione in tempo reale che consente di prendere decisioni operative in modo migliore e tempestivo.

Craig Summers, vice president Northern Europe di Manhattan Associates conclude: “L'implementazione di Manhattan Active Warehouse Management è il primo passo significativo di quello che sarà un lungo percorso verso un'esperienza di supply chain unificata che, in definitiva, consentirà di riunire il warehouse, transportation e yard management e la gestione della manodopera. Collaborando a stretto contatto con Yusen e i suoi partner, il nostro team sarà coinvolto in tutti gli aspetti del progetto, dall'ideazione all'attivazione, fino all'assistenza post-vendita.”

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Informazioni su Yusen Logistics

Divisione di Yusen Logistics Co. Ltd, Yusen Logistics (Europe) BV ha sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Yusen Logistics (Europe) BV conta 7.500 dipendenti ed è attiva in 17 Paesi europei, operando da oltre 140 strutture con più di 1,3 milioni di metri quadrati di spazio di stoccaggio. Le attività si concentrano sui settori automobilistico, aerospaziale, retail, sanitario, tecnologico e della logistica alimentare.

Yusen Logistics Co. Ltd. è stata fondata nel 1955 e attualmente ha oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo in 680 sedi in 46 Paesi e regioni, oltre a 3,4 milioni di metri quadrati di spazio di stoccaggio. L'azienda è un leader di mercato globale nel settore della logistica.

I servizi offerti spaziano dalla gestione della supply chain alla consulenza, fino alla logistica contrattuale, alla logistica dei materiali pericolosi e alla reverse logistics. Inoltre, Yusen Logistics fornisce servizi di trasporto su strada e su rotaia, spedizioni aeree e marittime, trasporto intermodale e multimodale, nonché intermediazione doganale a livello nazionale e internazionale.

Yusen Logistics Co. Ltd fa parte del gruppo giapponese Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, noto anche come NYK, una delle compagnie di navigazione più longeve e grandi del mondo (fondata nel 1885). NYK è quotata alla Borsa di Tokyo, ha un totale di 35.000 dipendenti e genera un fatturato annuo di circa 20 miliardi di dollari.

Fonte: Business Wire

