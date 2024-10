Lenovo ™ presenta al Tech World 2024 un’IA più intelligente per tutti (“Smarter AI for All”) nell’ambito di un portafoglio completo di concetti, soluzioni e dispositivi IA

Il focus delle innovazioni realizzate con dispositivi IA da Lenovo è sull’iper-personalizzazione, sull’ultraproduttività e su una protezione dei dati senza precedenti in ambienti di lavoro, di apprendimento e domestici

SEATTLE: Lenovo ha presentato le sue innovazioni IA più ambiziose fino a oggi all’evento Tech World 2024 che ha organizzato, rafforzando il suo obiettivo di creare un futuro improntato a “un’IA più intelligente per tutti” (Smarter AI for All). Tra i punti salienti, Lenovo AI Now, un agente IA locale che trasforma i PC in assistenti personalizzati; il nuovo laptop IA ThinkPad ™ X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition che integra funzioni basate sull’IA per il lavoro ibrido; e Lenovo Learning Zone, una piattaforma software didattica personale basata sull’IA.

Fonte: Business Wire

