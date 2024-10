Avaya aiuta Transcom a eliminare le barriere linguistiche nel servizio clienti con una soluzione di traduzione in tempo reale alimentata dall'IA

Adottata in collaborazione con Sabio Group, la soluzione di traduzione in tempo reale consente agli agenti di contact center di tutto il mondo di conversare con i clienti in oltre 100 lingue.

La soluzione integra strumenti di traduzione in tempo reale e di IA conversazionale in un nucleo di contact center di Avaya Experience Platform.

Secondo le stime, sfruttando la traduzione basata su IA in tempo reale, i marchi saranno in grado di ridurre i costi del servizio clienti del 25%, o addirittura del 65% a seconda dei mercati e dei casi d'uso.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: GITEX Global – Transcom, fornitore mondiale di servizi di assistenza ai clienti, ha avviato una collaborazione con Avaya, leader mondiale nella CX aziendale, e Sabio Group per creare una soluzione di traduzione in tempo reale alimentata dall'IA che può consentire agli agenti dei contact center di tutto il mondo di conversare con i clienti in oltre 100 lingue.

Fonte: Business Wire

