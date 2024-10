L'azienda di bioingegneria Qorium presenta un'innovazione nel campo della pelle coltivata, raggiungendo un traguardo fondamentale in direzione della commercializzazione

MAASTRICHT, Paesi Bassi: Il pioniere della pelle coltivata Qorium ha pubblicato un filmato del suo ultimo campione di pelle cresciuta in laboratorio. Con dimensioni di 35x35 cm, il materiale è stato prodotto utilizzando il nuovo bioreattore tissutale potenziato dell'azienda, che rappresenta la proof of concept per la commercializzazione su scala reale del processo produttivo dell'azienda, che prende un piccolo campione di cellule della pelle di una mucca viva e le riproduce in laboratorio per creare pelle con la stessa resistenza, durata e aspetto della pelle di origine animale prodotta tradizionalmente.

Una volta prodotto su scala commerciale, il materiale di Qorium richiederà solo una piccola parte dell'acqua e dell'energia necessarie per l'allevamento e la lavorazione delle pelli animali, riducendo al minimo l'impatto sul clima ed eliminando i problemi legati al benessere degli animali, tutti aspetti fondamentali per i marchi di consumo.

Fonte: Business Wire

