Ubitus selezionata per il programma giapponese METI 'GENIAC' per sviluppare un modello di intelligenza artificiale 405B per le lingue dell'Asia orientale

TOKYO: Il 10 ottobre 2024 Ubitus K.K. (di seguito Ubitus), provider leader di servizi streaming, è stata selezionata per il programma GENIAC del ministero giapponese dell'Economia, del commercio e dell'industria (METI) e dell'Organizzazione per lo sviluppo della tecnologia industriale e della nuova energia (NEDO). Questo programma mira a potenziare il “Progetto di R&S sull'infrastruttura del sistema di informazione e comunicazione post-5G / Sviluppo del sistema di informazione e comunicazione post-5G”. Grazie a questa iniziativa, Ubitus svilupperà un modello linguistico 405B AI di grandi dimensioni ottimizzato per il turismo e i contenuti culturali, che sarà reso open source.

Per addestrare il modello, questo ambizioso progetto, della durata di sei mesi, sfrutterà la GPU H100 di Nvidia 256 ad alta tecnologia.

Fonte: Business Wire

