Fonoa, azienda leader nel settore delle tecnologie in ambito fiscale, acquisisce da PwC un prodotto globale per la conformità alle imposte indirette

DUBLINO: Fonoa Technologies, la prima piattaforma davvero globale di automazione delle imposte indirette end-to-end, ha annunciato oggi il closing dell'acquisizione di Global Indirect Tax Compliance (GITC), un prodotto di PricewaterhouseCoopers (PwC UK).

GITC è una soluzione esclusiva per la gestione delle esenzioni parziali per le aziende che operano in più giurisdizioni. Oggi GITC serve più di 40 clienti, principalmente nel settore dei servizi finanziari.

Con GITC, Fonoa continua ad espandere la sua piattaforma globale di imposte indirette per coprire le esenzioni parziali. La soluzione GITC sarà presto integrata in un'unica piattaforma tecnologica con altri prodotti Fonoa, come la convalida dell'ID fiscale, i calcoli fiscali, la fatturazione elettronica, la compilazione delle dichiarazioni e il reporting delle informazioni fiscali (DAC7, 1099).

Fonte: Business Wire

