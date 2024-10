Il primo avatar IA fotorealistico per persone affette dalla malattia di Alzheimer lanciato da Lenovo e da Innovations in Dementia

Il progetto Alzheimer’s Intelligence dimostra come un’IA avanzata può rendere più autonome le persone e permettere a varie comunità di farsi sentire in merito all’innovazione

SEATTLE: Oggi al Lenovo Tech World, in collaborazione con Innovations in Dementia, Lenovo™ ha lanciato Alzheimer’s Intelligence, un fotorealistico avatar tridimensionale basato su un’IA personalizzata e sulle esperienze reali di persone affette da demenza ovvero dal morbo di Alzheimer. Questo progetto proof-of-concept dà a persone e famiglie che devono gestire una diagnosi di demenza accesso per 24 ore a un avatar conversazionale che offre consigli che danno la priorità all’accuratezza, alla privacy e alla compassione.

“In tutto il mondo vi sono circa 55 milioni di persone affette da demenza e si prevede che questo numero avrà raggiunto i 139 milioni entro il 2050”, spiega il Dott. David Llewellyn, Professore di epidemiologia clinica e sanità digitale.

Fonte: Business Wire

