Bentley Systems: ecosistemi di dati aperti per far progredire l'ingegneria delle infrastrutture

In occasione della conferenza Year in Infrastructure, Bentley sottolinea il valore degli ecosistemi di dati aperti per migliorare la resilienza e la sostenibilità delle infrastrutture

VANCOUVER: (Year in Infrastructure 2024 di Bentley Systems) — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha presentato la sua visione degli ecosistemi di dati aperti per far progredire l'ingegneria delle infrastrutture alla sua conferenza annuale Year in Infrastructure. i dirigenti di Bentley hanno discusso con i rappresentanti delle società di ingegneria e costruzione globali, nonché con i proprietari e gli operatori di infrastrutture, su come i professionisti delle infrastrutture possono migliorare la consegna dei progetti e le prestazioni degli asset.

"Il futuro dell'ingegneria delle infrastrutture è aperto", ha dichiarato Nicholas Cumins, CEO di Bentley, durante il suo discorso di apertura. "È flessibile, collaborativo e costruito su una base di dati che possono essere condivisi in modo sicuro. Noi di Bentley siamo all'avanguardia e garantiremo che le applicazioni, le piattaforme e le soluzioni che creiamo soddisfino le esigenze in continua evoluzione del nostro settore".

Cumins ha spiegato che i settori delle infrastrutture non possono più permettersi di lavorare in silos, con i dati bloccati in sistemi proprietari. Il flusso sicuro di dati è necessario per risolvere le sfide infrastrutturali globali, tra cui l'espansione della rete energetica, la modernizzazione dei sistemi di trasporto e l'adeguamento degli asset esistenti per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ecosistemi di dati aperti

Poiché i progetti infrastrutturali sono complessi e coinvolgono più organizzazioni, team, discipline e parti interessate, le organizzazioni infrastrutturali hanno bisogno di un ecosistema aperto per i propri dati che consenta l'integrazione e l'interoperabilità tra diversi strumenti e piattaforme.

Oltre alle proprie applicazioni Open per la modellazione e la simulazione delle infrastrutture, che consentono agli utenti di modificare i modelli di altri fornitori, Bentley ha sviluppato nell'ultimo decennio un solido schema open source specifico per le infrastrutture. Lo schema dell'infrastruttura di base di Bentley struttura e organizza i dati in modo che possano essere interrogati, analizzati e riutilizzati su più piattaforme, consentendo ai professionisti e alle organizzazioni delle infrastrutture di sfruttare appieno il valore dei propri dati.

"In Bentley sappiamo che l'apertura non è solo una caratteristica, ma è una necessità", ha affermato Cumins. "Si tratta di far progredire insieme l'intero settore. Abbiamo passato anni a perfezionare questo framework in modo che le aziende non debbano ricominciare da zero e siamo entusiasti che altri possano beneficiare della sua maturità e delle sue capacità”.

Miglioramento delle capacità geospaziali

Il valore degli ecosistemi di dati aperti è dimostrato dalla partnership di Bentley con Google, annunciata in occasione dell'Year in Infrastructure. La partnership integra l'ampiezza e la profondità dei dati geospaziali di Google con i software di ingegneria delle infrastrutture di Bentley.

"Quando questi dati vengono combinati con l'esperienza di Bentley nell'ingegneria delle infrastrutture, il risultato è un ecosistema in cui i dati possono fluire senza soluzione di continuità, fornendo agli utenti l'accesso alle informazioni geospaziali più complete e fruibili disponibili", ha dichiarato Cumins.

La partnership si basa sulla recente acquisizione da parte di Bentley di Cesium, la piattaforma aperta fondamentale per la creazione di potenti applicazioni geospaziali 3D. Cesium è il creatore dello standard aperto dei riquadri 3D (3D Tiles) utilizzato anche da Google. Integrando i dati geospaziali 3D con Cesium e la piattaforma iTwin di Bentley, le parti interessate possono visualizzare i propri asset, sia esistenti che pianificati, in un contesto completo e reale.

Questa tecnologia è stata utilizzata nel progetto dell'HS2, la ferrovia ad alta velocità in costruzione nel Regno Unito. Per supportare le comunità e le parti interessate, BBV (la joint venture Balfour Beatty Vinci) ha sviluppato un'applicazione interna che utilizza la piattaforma iTwin di Bentley per i digital twin dell'infrastruttura, che consente lo streaming simultaneo di più modelli ingegneristici. Gli utenti possono navigare rapidamente verso qualsiasi oggetto, generare immagini e visualizzare rappresentazioni video aeree. Con Cesium, i riquadri 3D di Google sono utilizzati per fornire un contesto geospaziale per facilitare la navigazione e migliorare il digital twin.

L'IA è un cambiamento di paradigma

Gli ecosistemi di dati aperti rendono i dati accessibili, anche per l'intelligenza artificiale, che Cumins ha definito un "cambiamento di paradigma" per i settori dell'infrastruttura, che creano enormi quantità di dati durante le fasi di progettazione, costruzione e gestione. Applicando l'intelligenza artificiale, i dati dell'infrastruttura possono essere analizzati per ottenere informazioni più approfondite.

Ad esempio, le soluzioni di digital twin di Bentley applicano l'intelligenza artificiale per migliorare le operazioni dell'infrastruttura, consentendo agli ingegneri di monitorare, gestire e ottimizzare gli asset. Gli agenti di intelligenza artificiale analizzano i digital twin per identificare i problemi di manutenzione e consigliare azioni preventive, evitando costosi guasti o rischi per la sicurezza.

Cumins ha spiegato che il potenziale dell'IA si estende ancora di più, nella fase di progettazione del ciclo di vita dell'infrastruttura. Le organizzazioni infrastrutturali possono sfruttare l'intelligenza artificiale e riutilizzare i propri dati per automatizzare le attività ripetitive, come la documentazione e l'annotazione, consentendo agli ingegneri di concentrarsi su attività di maggior valore. In occasione della conferenza Year in Infrastructure, Bentley ha annunciato OpenSite+, una nuova applicazione ingegneristica per la progettazione di siti civili che offre funzionalità di intelligenza artificiale generativa, tra cui un copilota di progettazione che consentirà di raggiungere nuovi livelli di produttività e precisione.

"Alla fine, il vero potere dell'IA si misurerà dalla sua capacità di migliorare i risultati: progetti più sostenibili, costruzioni più rapide e sicure e sistemi infrastrutturali più affidabili. Mentre guardiamo al futuro, le possibilità sembrano infinite", ha detto Cumins.

Bentley Asset Analytics

I dati aperti e l'intelligenza artificiale possono unirsi per migliorare le prestazioni degli asset. Poiché oltre il 95% delle infrastrutture che saranno in uso entro il 2030 esiste già oggi, i proprietari-operatori devono garantire che l'infrastruttura esistente sia resiliente, efficiente e in grado di soddisfare le esigenze attuali e future.

Per affrontare questa sfida, Cumins ha annunciato Bentley Asset Analytics, un nuovo portafoglio di prodotti che combina prodotti e soluzioni esistenti con nuove innovazioni e recenti acquisizioni. Bentley Asset Analytics sfrutta l'IA per generare informazioni dettagliate sulle condizioni degli asset infrastrutturali esistenti, eliminando al contempo le costose attività manuali.

Il portafoglio include Blyncsy, che automatizza la manutenzione delle strade e l'inventario degli asset attraverso immagini crowd-sourced e l'intelligenza artificiale, e OpenTower iQ, che automatizza ogni fase del ciclo di vita della torre di telecomunicazione attraverso immagini acquisite da droni, altre fonti di dati e l'intelligenza artificiale. Bentley prevede di coprire un'ampia gamma di classi di asset e di incorporare diverse tecniche di acquisizione dei dati, come sensori IoT e droni, per creare soluzioni per i proprietari-operatori.

"Invitiamo le società di ingegneria a collaborare con noi in questo progetto. Vogliamo consentire alle società di ingegneria di estendere le loro competenze nelle operazioni sugli asset e sappiamo che per mantenere la promessa di un'analisi degli asset basata sull'IA è necessaria una stretta collaborazione", ha affermato Cumins.

Uno sguardo al futuro

La conferenza Year in Infrastructure ha fatto seguito alla recente celebrazione del 40° anniversario di Bentley a settembre. Cumins ha colto l'occasione per riflettere sulle opportunità per l'ingegneria delle infrastrutture nei prossimi decenni.

"La chiave per andare avanti, per sfruttare i cambiamenti di paradigma dei prossimi 40 anni, è sbloccare il valore dei dati. Quindi, non lasciatevi limitare. Assicuratevi di mantenere il controllo", ha detto Cumins. "Usiamo l'intelligenza artificiale, il cambio di paradigma della nostra generazione, per migliorare i risultati per l'ambiente costruito e naturale".

"Insieme, stiamo gettando le basi per un futuro in cui gli ecosistemi di dati aperti e l'intelligenza artificiale lavorano senza soluzione di continuità per creare infrastrutture più sostenibili e resilienti, per una migliore qualità della vita, per le generazioni a venire".

