Exscientia raggiunge traguardi per due programmi nella collaborazione con Sanofi

Entrambi i programmi dimostrano la capacità di Exscientia di progettare molecole altamente differenziate, potenzialmente migliori della categoria

Exscientia riceverà 15 milioni di dollari per raggiungere questi traguardi ed è idonea a ricevere oltre 600 milioni di dollari in ulteriori pagamenti milestone per questi due programmi, in aggiunta a royalties ad alta e media cifra

Attualmente, tre programmi nella collaborazione hanno superato i traguardi iniziali, mentre molti altri stanno avanzando rispetto alle tappe iniziali

OXFORD, Inghilterra: Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato il progresso di due ulteriori programmi di scoperta nell’ambito della sua collaborazione con Sanofi, con Exscientia che riceve un finanziamento aggregato di 15 milioni di dollari in pagamenti milestone. Entrambi i componenti principali hanno raggiunto i requisiti del profilo del prodotto, stabiliti sia da Exscientia che da Sanofi, per consentire una transizione verso la fase di ottimizzazione principale nell’ambito della collaborazione.

Fonte: Business Wire

