Lenovo nominato partner tecnologico ufficiale della FIFA

L'accordo riguarda la Coppa del Mondo FIFA 2026™ e la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027™ ed è stato rivelato sul palco dell'evento annuale di innovazione Tech World di Lenovo.

Lenovo fornirà la tecnologia FIFA - dall'innovazione AI (intelligenza artificiale) ai dispositivi e all'infrastruttura del data center - per migliorare le esperienze dei fan e le trasmissioni globali

Lenovo e la FIFA faranno leva sulla tecnologia e sull'innovazione per far crescere l'interesse per il gioco a livello globale

SEATTLE: In occasione dell'evento annuale sull'innovazione Tech World, Lenovo e la FIFA hanno rivelato che la multinazionale è diventata Official FIFA Technology Partner - la categoria di sponsorizzazione di livello superiore della FIFA - in un accordo che comprende la Coppa del Mondo FIFA 2026™ in Canada, Messico e Stati Uniti, e la Coppa del Mondo FIFA femminile 2027™ in Brasile.

I due tornei saranno la piattaforma perfetta per Lenovo per far crescere ulteriormente il suo marchio globale tra i fan dello sport più popolare del mondo e, cosa più importante, per fornire tecnologie integrate e innovative che renderanno il calcio più accessibile e più coinvolgente per tutti, facendo aumentare l'interesse per il gioco in tutto il mondo.

Saranno integrati nei tornei del 2026 e del 2027 i prodotti, i servizi e le soluzioni di Lenovo, compresa la suite emergente di innovazioni che sfruttano e alimentano l'AI (l'intelligenza artificiale), gli iconici laptop ThinkPad, i tablet, i telefoni cellulari Motorola e i server. La tecnologia migliorerà l'esperienza dei tifosi negli stadi e nelle trasmissioni globali, potenzierà le analisi e democratizzerà i dati in tutte le nazioni che giocano a calcio.

Il Presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha commentato: “In qualità di azienda tecnologica leader a livello mondiale, siamo lieti di collaborare con lo sport più globale e popolare del mondo. Lenovo alimenterà i più grandi eventi sportivi e di intrattenimento nella storia dell'umanità - eventi con più spettatori, un maggior numero di nazioni partecipanti e una richiesta globale di elaborazione dati e tecnologia senza precedenti.

“Lenovo è orgogliosa di sostenere la visione della FIFA di sfruttare la tecnologia per mettere più in risalto il gioco, migliorare l'esperienza dei tifosi in tutto il mondo e promuovere l'innovazione che crea condizioni uguali per tutti. Siamo entusiasti del fatto che la nostra tecnologia all'avanguardia e l'innovazione AI nei prossimi tornei saranno sotto i riflettori, dimostrando al mondo il potere di trasformazione della tecnologia smart”.

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha aggiunto: “Alla FIFA, siamo impegnati a far crescere l'interesse per il gioco a livello globale e a rendere il calcio accessibile a tutti - e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lenovo nel nostro viaggio e di lavorare con l'azienda per implementare tecnologie, innovazioni e programmi che diffondano il nostro sport. La combinazione di dati e tecnologia ci aiuta a conoscere meglio i fan e la utilizzeremo per creare esperienze di tifo senza precedenti e indimenticabili in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026 e della Coppa del Mondo FIFA 2027.

“Con Lenovo abbiamo un partner che ci sosterrà nell'evoluzione e nell'innovazione, investendo nella tecnologia digitale e nell'intelligenza artificiale per le generazioni future”.

L'importante partnership segna il primo accordo tra Lenovo e la FIFA e si basa sull'eredità di Lenovo nell'alimentare la tecnologia che è stata e continua ad essere alla base di molte proprietà sportive globali di punta.

Informazioni sulla Coppa del Mondo FIFA 2026™ e sulla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027™

La Coppa del Mondo FIFA™ sarà composta da 48 squadre e nel 2026 sarà ospitata, per la prima volta nella storia, da tre nazioni . Il torneo tornerà negli Stati Uniti dopo l'edizione a 24 squadre del 1994, mentre il 2026 segnerà la terza volta che il Messico accoglierà il mondo per questo spettacolo globale. Il Canada vanta con orgoglio di essere stata l'ospite dei migliori tornei femminili e giovanili della FIFA, compresa la Coppa del Mondo femminile FIFA 2015™. Il 2026 sarà la prima volta che il torneo maschile senior della FIFA si disputerà in Canada.

La Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 sarà la decima edizione del torneo e, come in Australia e Nuova Zelanda Aotearoa nel 2023, sarà composta da 32 squadre. Il Brasile, che ha partecipato a tutti i Mondiali femminili FIFA™ mai disputatisi, avrà l'onore di ospitare la prima Coppa del Mondo femminile FIFA in Sud America.

Informazioni su Lenovo

Lenovo è una potenza tecnologica globale da 57 miliardi di dollari di fatturato, posizionata al numero 248 della classifica Fortune Global 500, che serve ogni giorno milioni di clienti in 180 mercati. Focalizzata su una visione audace per offrire una tecnologia più intelligente per tutti, Lenovo ha costruito il suo successo come azienda di PC più grande al mondo con un portafoglio full-stack di dispositivi abilitati all'AI, pronti per l'AI e ottimizzati per l'AI (PC, workstation, smartphone, tablet), infrastrutture (server, storage, edge, high performance computing e infrastrutture definite dal software), software, soluzioni e servizi. Il continuo investimento di Lenovo nell'innovazione che cambia il mondo sta costruendo ovunque un futuro più equo, affidabile e intelligente per tutti. Lenovo è quotata alla Borsa di Hong Kong con il nome di Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Per saperne di più, visitare https://lenovo.com e leggere le ultime novità sul nostro StoryHub.

Fonte: Business Wire

