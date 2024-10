NTT DATA, Inc. annuncia Stijn Nauwelaerts come direttore delle risorse umane

Il vicepresidente HR di Microsoft entra in NTT DATA, Inc. per contribuire alla trasformazione dell'organizzazione

LONDRA: NTT DATA, leader globale nei servizi IT e di business digitale, ha annunciato oggi che Stijn Nauwelaerts entrerà a far parte di NTT DATA, Inc. in qualità di direttore delle risorse umane il 18 novembre 2024. Sarà a capo di tutti gli aspetti della strategia del personale e dei talenti nella nuova società operativa internazionale integrata di NTT DATA, che conta oltre 150.000 persone in più di 50 paesi.

“Stijn è un leader eccezionale con una profonda esperienza nel guidare la trasformazione delle persone e culturale su larga scala. La sua esperienza e la sua leadership saranno fondamentali in un momento cruciale per la nostra organizzazione, che sta vivendo una trasformazione in un contesto tecnologico e della forza lavoro futura in rapida evoluzione”, ha dichiarato Abhijit Dubey, presidente e CEO di NTT DATA, Inc.

Fonte: Business Wire

