Motive accelera i diritti dei dispositivi di consumo, aggiungendo casi d'uso Direct-to-Cell (D2C) e 5G Slicing

La nuova funzionalità eleva l'esperienza utente con la connettività mobile sulla rete satellitare e una migliore esperienza 5G Slicing.

TORONTO: Motive:

Connettività satellitare Direct-to-Cell

Motive Software Systems Inc, il leader sul mercato nei servizi per i diritti, ha annunciato il suo supporto per la connettività satellitare Direct-to-Cell per gli operatori di telefonia mobile. L'introduzione di questa funzionalità da parte di Motive faciliterà l'offerta di servizi in aree remote per gli operatori di telefonia mobile.

L'accesso ai servizi di telefonia mobile e a internet manca ancora in molte zone remote di tutto il mondo; 570 milioni di persone, ossia l'8,7% degli adulti, vive al di fuori o ai margini della copertura della rete. La connettività satellitare supporta inoltre le aziende che si affidano all'Internet delle cose (IoT) con accesso ininterrotto a internet, senza la necessità di nuovo hardware o chipset speciali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita