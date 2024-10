SDX e RULEMATCH collaborano per trasformare il settore istituzionale del trading e della custodia di criptovalute

SDX e RULEMATCH annunciano una partnership per offrire agli istituti finanziari una soluzione integrata per la negoziazione, la liquidazione e la gestione dei crypto-asset.

ZURIGO: SDX e RULEMATCH offrono una soluzione completa, end-to-end e di livello istituzionale per banche e istituti finanziari. Questa partnership nata in Svizzera segna l'avvento del mercato delle criptovalute, incentrato su efficienza, sicurezza e conformità.

Gli istituti potranno fare trading sulla piattaforma di RULEMATCH con compensazione e liquidazione post-negoziazione, eliminando la necessità di prefinanziare le loro attività di trading. Utilizzando la soluzione integrata di SDX e RULEMATCH, possono detenere crypto-asset nella custodia sicura di SDX e gestire facilmente la garanzia di compensazione su un conto SDX dedicato. L'integrazione elimina la necessità di detenere garanzie presso la sede di negoziazione, offrendo una soluzione sicura e senza soluzione di continuità. Gli investitori potranno anche aumentare le loro posizioni in garanzie crypto in questione di secondi, evitando i lunghi ritardi spesso associati alle tradizionali transazioni on-chain. La soluzione integrata con i servizi di custodia di SDX e la piattaforma di trading e liquidazione di RULEMATCH sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2024.

Parlando dell'importanza della partnership, David Newns, Direttore di SIX Digital Exchange, ha dichiarato: "Finora lo spazio degli asset digitali è stato frenato da preoccupazioni legate alla velocità, alla conformità e alla frammentazione. La nostra partnership con RULEMATCH risponde a questi problemi fornendo trasparenza, efficienza del capitale e, cosa fondamentale, una chiara separazione dei ruoli di negoziazione e custodia. Ciò significa che gli investitori istituzionali mantengono il pieno controllo sulla loro garanzia tramite la custodia di SDX e possono isolare gli asset in base all'indirizzo della criptovaluta, garantendo chiarezza in merito alla posizione degli asset in qualsiasi momento. In quanto parte di SIX, un fornitore affidabile di infrastrutture finanziarie globali, SDX continua a mantenere i più alti standard di sicurezza e conformità per gli investitori istituzionali".

David Riegelnig, CEO di RULEMATCH, ha aggiunto: "Abbiamo sempre creduto che la separazione dei ruoli di trading e custodia sia fondamentale per rivolgersi agli istituti finanziari nel settore degli asset digitali. In qualità di operatore di mercato puro, RULEMATCH è entusiasta di collaborare con SDX e di integrare i suoi servizi di custodia con la nostra piattaforma di trading e liquidazione. Sappiamo dai nostri partecipanti che molti di loro vorrebbero ricorrere a un depositario sicuro e indipendente come SDX per gestire l'intero ciclo di vita dei loro asset in criptovalute, sfruttando al contempo i vantaggi competitivi del trading e della liquidazione con RULEMATCH. Grazie alla nostra partnership, tutto questo è possibile".

Informazioni su SDX

SDX Group AG (SDX) e le sue controllate gestiscono infrastrutture di mercato finanziario (FMI) per l'emissione, la negoziazione, la liquidazione e la custodia di asset digitali, autorizzate dalla FINMA, l'autorità di regolamentazione dei mercati finanziari della Svizzera. SDX gestisce una borsa valori attraverso SDX Trading AG e SIX Digital Exchange AG, il primo e unico Central Securities Depository (CSD) della Svizzera su DLT. Anche SDX Web3 AG fa parte del gruppo e offre soluzioni di custodia e di staking di asset crittografici di livello istituzionale. In quanto parte del Gruppo SIX, SDX è soggetta agli elevati standard di qualità e di sicurezza del gruppo previsti dalla legge svizzera. SDX ha sede a Zurigo, in Svizzera.

https://www.sdx.com/

Informazioni su RULEMATCH

RULEMATCH è la prima sede di negoziazione di criptovalute e asset digitali per gli istituti finanziari. Funge da operatore di mercato per il trading spot delle criptovalute più liquide rispetto al fiat. RULEMATCH non è mai una controparte nel trading. I fondi fiat vengono custoditi in un conto fiduciario istituito presso una banca svizzera con garanzia statale e rating AA+, mentre le criptovalute sono gestite in portafogli completamente separati. Grazie alla compensazione multilaterale integrata e alla liquidazione post-negoziazione, nonché alla tecnologia di trading di livello istituzionale, RULEMATCH contribuisce a fornire una latenza bassissima, un trading efficiente dal punto di vista del capitale e una solida integrità del mercato. I suoi uffici e le sue operazioni hanno sede a Zurigo, nel cuore dell'Europa. La sua rete di partecipanti è aperta solo a banche e società di intermediazione mobiliare e limitata a paesi selezionati. RULEMATCH non è disponibile per gli istituti finanziari con sede negli Stati Uniti.

Ulteriori informazioni: www.rulematch.com

Fonte: Business Wire

