Textron Aviation presenta gli esclusivi aggiornamenti EvoX: pacchetti di modifiche complete e direttamente dalla fabbrica per i clienti di Cessna Citation e Beechcraft King Air

WICHITA, Kansas: Textron Aviation ha annunciato oggi il lancio di “EvoX”, pacchetti di upgrade aftermarket specializzati sviluppati per i clienti di Cessna Citation e Beechcraft King Air alla ricerca degli ultimi aggiornamenti e modifiche per ottimizzare il valore delle loro aeromobili. EvoX consente ai clienti di raggruppare avionica all'avanguardia, soluzioni di connettività di punta, lussuosi rifacimenti esclusivi degli interni e raffinati aggiornamenti degli esterni in un unico pacchetto di modifiche completo e facile da pianificare.

I clienti di Beechcraft e Cessna riceveranno assistenza direttamente dalla fabbrica, assieme a interventi di manutenzione e modifiche da parte di Textron Aviation Inc., un'azienda di Textron Inc. (NYSE: TXT), attraverso una rete globale di centri di assistenza e di pezzi di ricambio, unità di servizio mobili e assistenza 1 CALL AOG per depannage di aerei in avaria 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Fonte: Business Wire

