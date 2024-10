MetConnections avvia una collaborazione con HTEC per sviluppare un'innovativa applicazione per la creazione di connessioni alimentata dall'intelligenza artificiale

SAN MATEO, California: HTEC, una società globale di servizi di ingegneria digitale, è lieta di annunciare una collaborazione con MetConnections, un'applicazione innovativa che promuove le interazioni spontanee di persona. L'applicazione è stata sviluppata per promuovere le connessioni di persona in tempo reale utilizzando un'intelligenza artificiale avanzata che fornisce suggerimenti personalizzati di abbinamento alle persone che si trovano nelle vicinanze. I team di ingegneria, prodotto e design di HTEC collaboreranno a stretto contatto con i team di prodotto e di leadership di MetConnections per sviluppare questa piattaforma all'avanguardia.

L'approccio di HTEC integrerà anche pratiche all'avanguardia di architettura delle soluzioni, di ingegneria del software di alto livello, di design del prodotto e dell'esperienza utente e del controllo qualità per garantire l'affidabilità, la resistenza, l'usabilità e la sicurezza della piattaforma MetConnections. Oltre a sfruttare un team di esperti interfunzionale, il processo di sviluppo end-to-end utilizzerà il quadro di riferimento di soluzioni di intelligenza artificiale di HTEC, StepFrame AI, per accelerare il time to value e garantire un ciclo di sviluppo più efficiente e basato sui dati.

"HTEC dispone di un'esperienza di lavoro approfondita con imprese e startup. Sappiamo che le startup desiderano riorientarsi rapidamente e siamo certi che l'agilità del nostro team e il quadro di riferimento di StepFrame AI accelereranno e ottimizzeranno lo sviluppo. MetConnections possiede una grande visione e un potenziale innovatore nel settore, e non vediamo l'ora di lavorare con loro per creare una soluzione d'impatto che andrà a beneficio dei professionisti di tutto il mondo", ha dichiarato Goran Savić, direttore della tecnologia presso HTEC.

"Gli attuali strumenti sociali e di networking si traducono spesso in interazioni online superficiali, e molte persone stanno perdendo la capacità di relazionarsi e comunicare efficacemente di persona, perdendo così preziose opportunità di relazioni autentiche. Il nostro obiettivo è creare una piattaforma che favorisca connessioni significative e reciproche. Con le competenze in ambito ingegneristico e la strategia lungimirante di HTEC, abbiamo trovato il partner perfetto per dare vita a questa visione", ha dichiarato Lisa Smith, CEO e fondatrice di MetConnections.

Informazioni su MetConnections:

MetConnections è una piattaforma all'avanguardia sviluppata per favorire le connessioni nella vita reale. Utilizzando una tecnologia di IA avanzata, l'app offre agli utenti suggerimenti personalizzati di abbinamento basati sull'ambiente circostante, incoraggiando interazioni di persona spontanee e significative. Che si tratti di networking professionale o di impegno sociale, MetConnections ridefinisce il modo in cui gli individui entrano in connessione, favorendo relazioni autentiche e opportunità preziose in tempo reale.

Informazioni su HTEC:

HTEC è un'azienda globale di servizi tecnologici di fascia alta che promuove l'evoluzione tecnologica delle organizzazioni di maggior impatto al mondo, dalle startup innovative alle aziende Fortune 500. HTEC combina una profonda esperienza ingegneristica con una notevole creatività, consentendo ai suoi clienti di innovare, progettare e sviluppare tecnologie innovative e nuove soluzioni digitali in diversi settori.

Fonte: Business Wire

