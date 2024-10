Helfie AI nomina i leader del settore sanitario Antonin de Fougerolles e Cheryl Buxton come membri del Consiglio di amministrazione

MELBOURNE, Australia: Helfie AI, una piattaforma mobile globale dedicata alla salute, ha nominato due nuovi membri del suo Consiglio di amministrazione. Antonin (Tony) de Fougerolles, con un dottorato di ricerca, scienziato di fama internazionale, ricoprirà la carica di presidente non esecutivo, mentre Cheryl Buxton, dirigente globale del settore sanitario, sarà un membro indipendente non esecutivo del Consiglio di amministrazione.

Helfie AI è un'innovativa piattaforma mobile alimentata dall'intelligenza artificiale che consente a chiunque abbia uno smartphone di verificare ovunque si trovi una serie di condizioni di salute in modo rapido e accurato. Queste nomine preannunciano una fase cruciale nella missione di Helfie AI di rivoluzionare l'accesso e la partecipazione all'assistenza sanitaria globale.

George Tomeski, cofondatore e CEO di Helfie AI, ha dichiarato: “L'ingresso nel consiglio di amministrazione di esperti del settore sanitario del calibro di Tony e Cheryl costituisce un traguardo importante nello sviluppo dell'azienda. Helfie metterà controlli sanitari di base e salvavita letteralmente nelle mani di miliardi di persone in tutto il mondo. Mentre andiamo verso la commercializzazione della nostra tecnologia rivoluzionaria, siamo entusiasti di poter attirare Tony e Cheryl, che vantano una vasta esperienza nel settore sanitario e una profonda conoscenza delle aziende in fase di avviamento".

Il dott. de Fougerolles è stato direttore scientifico fondatore di Moderna e, più recentemente, CEO di Evox Therapeutics. In 25 anni di carriera nello sviluppo di farmaci, ha contribuito alla creazione di tre piattaforme farmacologiche trasformative che hanno portato all'approvazione di diversi farmaci in settori quali le malattie infettive, la cardiologia e le malattie rare. Ha inoltre contribuito allo sviluppo di diverse start-up facendole diventare imprese multimiliardarie. Il dott. de Fougerolles vanta una grande esperienza in materia di scalabilità operativa delle aziende e fornirà consulenza a Helfie AI per la creazione di società, la raccolta di fondi e la selezione delle condizioni sanitarie più adatte alla tecnologia di Helfie.

Il ruolo più recente di Buxton è stato quello di vicepresidente nel settore farmaceutico e di ricerca e sviluppo presso Korn Ferry International, società di consulenza organizzativa globale. Buxton vanta una vasta conoscenza dell'industria sanitaria in un ampio ventaglio di settori e aree geografiche. Buxton vanta inoltre una profonda esperienza globale nella creazione di team a elevate prestazioni per molte delle più importanti aziende sanitarie al mondo e aiuterà Helfie a diventare un'organizzazione multinazionale e a entrare in contatto con i leader del settore sanitario.

​Il dott. de Fougerolles ha dichiarato: "Helfie AI è la prima azienda che ho visto che possiede il potenziale per rivoluzionare l'assistenza medica rendendo i controlli medici facili e accessibili a tutti, in modo simile a quanto fatto da Apple per la musica. La capacità di identificare e verificare precocemente eventuali problemi di salute porterà a risultati migliori per i pazienti. Sono entusiasta di poter dedicare il mio tempo e la mia attenzione alla collaborazione con il team di Helfie su questa piattaforma trasformativa".

Buxton ha dichiarato: “L'intelligenza artificiale di Helfie promette di correggere lo squilibrio relativo all'accesso all'assistenza sanitaria da parte di persone di diversa estrazione socio-economica in varie regioni del mondo. Chiunque, dalla madre single che risiede in un'area isolata a un dirigente che dispone di poco tempo in una grande città, possono avere accesso a controlli di base grazie alla tecnologia di Helfie. Il potenziale dell'offerta di un approccio realmente equo all'assistenza sanitaria preventiva è estremamente interessante per me al momento di entrare a far parte del consiglio di amministrazione".

Le avanzate tecnologie di intelligenza artificiale di Helfie AI analizzano immagini, video, registrazioni audio o scansioni del viso per verificare la presenza di indicazioni su potenziali condizioni di salute. Helfie AI genera risultati immediati e offre all'utente informazioni e opzioni su come procedere. L'utente possiede e controlla tutti i dati forniti nell'ambito dei controlli.

Informazioni su Helfie AI

Helfie AI è stata fondata a Melbourne, in Australia, nel 2021 ed ha ampliato le proprie operazioni in Europa, America del Nord, Africa e Asia con diverse partnership B2B già attive con aziende del massimo livello.

Helfie AI affronta due delle sfide fondamentali dell'assistenza sanitaria: la mancanza di adesione all'assistenza sanitaria preventiva e il sottoutilizzo dei dati sanitari. Ogni aspetto dell'assistenza sanitaria, a partire dalla qualità di vita e dalla longevità delle persone, può essere notevolmente migliorato se tutti partecipano attivamente alla prevenzione sanitaria e se i relativi dati vengono utilizzati attivamente in tutto il sistema sanitario.

Il livello di accessibilità reso possibile da Helfie AI può ridurre notevolmente la spesa annuale di 7 trilioni di USD destinata al trattamento di malattie prevenibili.

Helfie AI fornisce agli utenti chiare indicazioni sui passi successivi, li mette in contatto con i servizi di assistenza medica se necessario, consente l'interazione in merito a numerosi problemi di salute, da quelli cardiovascolari alla salute della pelle, e permette di condividere i risultati dell'intelligenza artificiale con i propri assistenti e medici.

Ulteriori dettagli sui controlli che Helfie può realizzare sono disponibili all'indirizzo www.helfie.ai.

Fonte: Business Wire

