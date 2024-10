Kinaxis nominata come azienda Customers' Choice nella ricerca di Gartner® Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions del 2024

Il 93% dei clienti consiglia Kinaxis per l'orchestrazione della catena logistica end-to-end

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), leader globale nell'ambito dell'orchestrazione della catena logistica end-to-end, è stato inserito tra le Customer's Choice for Supply Chain Planning Solutions nel report Gartner® Peer Insights™ 2024.

Tra i nove rivenditori inclusi nella valutazione, Kinaxis è l'unico che ha superato la media di mercato per i punteggi relativi all'esperienza complessiva e all'interesse e adozione degli utenti. L'azienda ha ricevuto un punteggio di 4,8 su 5 per le capacità del prodotto, un 4,5 per il servizio clienti e un 4,6 per l'esperienza utenti complessiva, registrando un notevole 93% di clienti pronti a consigliare Kinaxis.

Fonte: Business Wire

