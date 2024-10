LTIMindtree realizza una crescita dei ricavi in USD del 2,8% su base trimestrale

La crescita è stata ottenuta in tutti i segmenti verticali; il margine EBIT migliora raggiungendo il 15,5%

Aggiunge oltre 2.500 dipendenti nel secondo trimestre

BENGALURU, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, oggi ha annunciato i risultati consolidati riguardanti il secondo trimestre conclusosi il 30 settembre 2024, come approvato dal Consiglio di amministrazione.

“La performance nel secondo trimestre è stata positiva, segnata da una crescita sequenziale ad ampio raggio, in tutti i segmenti verticali e geografici, consentendoci di registrare un aumento in dollari del 2,8%. Abbiamo concluso numerosi accordi pluriennali, tra cui uno da oltre 200 milioni di USD. I continui risultati positivi riguardanti accordi in vari segmenti verticali chiave e una significativa quantità di assunzioni nel secondo trimestre, compresi neolaureati, ci posiziona bene mentre entriamo nel secondo semestre dell'anno finanziario”. – Debashis Chatterjee, Amministratore delegato e Direttore generale.

