Medidata annuncia il lancio di Rave Lite a sostegno dello sviluppo delle sperimentazioni cliniche in fase iniziale e avanzata

La nuova offerta sfrutta l'EDC Rave di Medidata, mettendo a disposizione l'acquisizione elettronica dei dati clinici, leader a livello mondiale, a segmenti di mercato storicamente privi di accesso a questa tecnologia all'avanguardia

NEW YORK: Medidata, marchio di Dassault Systèmes e fornitore leader di soluzioni per studi clinici nel settore delle scienze della vita, ha annunciato oggi il lancio di Medidata Rave Lite, un'estensione del software di ricerca clinica gold-standard dell'azienda, Medidata Rave EDC, sviluppato espressamente per gli studi di Fase I e Fase IV. Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dall'obiettivo terapeutico o dalla pipeline, Rave Lite fornisce soluzioni efficienti per l'acquisizione, la gestione e l'analisi dei dati clinici in formato elettronico (EDC) con un modello di prezzi su misura.

Sebbene l'EDC sia un elemento fondamentale delle sperimentazioni cliniche, la frammentazione della tecnologia nelle diverse fasi comporta problemi di integrazione e ritardi nei tempi di avvio. In particolare, la mancanza di accesso a tecnologie innovative colpisce in modo sproporzionato gli studi in fase iniziale e finale. Dopo aver gestito tali sfide nel corso di oltre 34.000 studi, Medidata offre ora opzioni superiori per gli studi di Fase I e Fase IV con Rave Lite.

Con l'integrazione di Medidata Designer, i creatori di studi possono progettare studi di Fase I e Fase IV in modo rapido e preciso e, grazie all'uso continuo dell'intelligenza artificiale, si riducono le potenziali configurazioni errate dello studio, garantendo al contempo l'integrità dei dati. Rave Lite offre quindi un'esperienza coerente senza rinunciare alla potenza avanzata di Rave EDC.

"Rave Lite risponde a un'esigenza critica del mercato delle sperimentazioni in fase iniziale e avanzata, offrendo una soluzione semplificata basata sulla nostra affidabile piattaforma Rave EDC", ha dichiarato Tom Doyle, Chief Technology Officer di Medidata. "Offrendo ai nostri clienti la possibilità di utilizzare un unico sistema EDC in tutte le fasi, consentiamo loro di ottenere la flessibilità necessaria per adeguare i loro studi mantenendo gli elevati standard che da tempo definiscono le soluzioni di Medidata".

Rave EDC è stato recentemente riconosciuto come fornitore leader dalla prima valutazione in assoluto PEAK Matrix ® di Everest Group per la sua efficacia nella semplificazione delle sperimentazioni cliniche per sponsor e CRO, garantendo al contempo la qualità e l'integrità dei dati.

Medidata presenterà Rave Lite in occasione di NEXT New York, la principale conferenza sugli studi clinici organizzata dall'azienda, che si terrà a New York il 13 e 14 novembre. La soluzione sarà disponibile per i clienti all'inizio del 2025. Per ulteriori informazioni su come Rave Lite può favorire la ricerca, fare clic qui.

Informazioni su Medidata

Medidata promuove trattamenti più intelligenti e persone più sane attraverso soluzioni digitali a supporto degli studi clinici. Forte di un percorso di 25 anni di innovazioni tecnologiche rivoluzionarie con oltre 34.000 sperimentazioni e 10 milioni di pazienti, Medidata offre un'esperienza leader nel settore, approfondimenti basati sull'analisi e il più grande set di dati storici di studi clinici a livello di paziente al mondo. Più di 1 milione di utenti registrati attraverso circa 2.200 clienti si affidano alla piattaforma end-to-end di Medidata per migliorare l'esperienza dei pazienti, accelerare le innovazioni in ambito clinico e portare più rapidamente le terapie sul mercato. Marchio di Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), Medidata ha sede a New York ed è stata riconosciuta come leader da Everest Group e IDC. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.medidata.com e su @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo alle aziende e alle persone ambienti virtuali collaborativi per immaginare innovazioni sostenibili. Mediante la creazione di esperienze di gemellaggio virtuale tra il mondo reale e la nostra piattaforma e le nostre applicazioni 3DEXPERIENCE, i nostri clienti possono ridefinire i processi di creazione, produzione e gestione del ciclo di vita della loro offerta e quindi avere un impatto significativo per rendere il mondo più sostenibile. La bellezza dell'economia dell'esperienza risiede nel fatto che si tratta di un'economia incentrata sull'uomo, a beneficio di tutti, consumatori, pazienti e cittadini. Dassault Systèmes apporta valore a più di 350.000 clienti di tutte le dimensioni, in tutti i settori, in oltre 150 paesi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.3ds.com

