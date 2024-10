Il mercato europeo dei servizi IT e aziendali si conferma in crescita nel Q3: ISG Index™

Sale del 32% il mercato ACV combinato, con una forte domanda di servizi gestiti e XaaS

ISG conferma le previsioni di crescita per l'intero anno e si attende risultati ancora più solidi per il 2025

LONDRA: Il mercato europeo dei servizi IT e aziendali ha mostrato segnali di slancio nel terzo trimestre, raggiungendo nuovi massimi in termini di valore annuale dei contratti e di volume degli accordi, anche se la domanda nel settore dei servizi finanziari di riferimento rimane debole. Lo afferma l'ultimo rapporto sullo stato dell'industria di Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), leader mondiale nella ricerca e consulenza tecnologica.

L'EMEA ISG Index™, che misura i contratti di outsourcing commerciale di un valore contrattuale annuale (ACV) di almeno 5 milioni di dollari USA, mostra che l'ACV per il mercato combinato (sia per i servizi gestiti che per quelli basati sul cloud come servizio) è salito del 32%, facendo registrare la cifra record di 8,9 miliardi di dollari USA nel terzo trimestre.

Fonte: Business Wire

