Gurobi Porta il Decision Intelligence Summit ad Amsterdam

L'evento riunirà i leader del settore di tutta la regione EMEAI per due giorni di apprendimento e networking.

BEAVERTON, Ore.: Gurobi Optimization, LLC, leader nella tecnologia di decision intelligence, ospiterà il primo Decision Intelligence Summit (“Gurobi Summit”) per la regione EMEAI presso il Capital C di Amsterdam, il 5-6 novembre 2024.

Dopo il successo del summit inaugurale del mese scorso a Las Vegas per le Americhe, il vertice EMEAI riunirà ricercatori operativi, data scientist e leader aziendali di tutta la regione per analizzare gli ultimi progressi in tema di ottimizzazione matematica e decision intelligence.

Per saperne di più riguardo il Gurobi Summit e visionare il programma completo, visita il sito ufficiale dell’evento.

Fonte: Business Wire

