Mova presenta l’aspirapolvere robot E30 Ultra: Una rivoluzione che combina potenza e convenienza

BERLINO: Mova, un'innovativa marca di smart home supportata da Dreame, ha lanciato il suo ultimo prodotto, l’aspirapolvere robot E30 Ultra, che offre un'eccezionale combinazione di tecnologia avanzata e convenienza. Questo robot aspirapolvere unisce tecnologie avanzate, come l'autonomia ottimizzata e le capacità di autopulizia, con le esigenze quotidiane della vita moderna.

Mova aiuta le persone nella loro vita quotidiana rendendo le tecnologie innovative per la smart home accessibili e facili da usare. L'E30 Ultra è la scelta ideale per chiunque voglia sfruttare una tecnologia intelligente e conveniente, creando una casa dove ogni angolo è pulito e curato attraverso il minimo sforzo.

Pulizia automatica: Un'aspirapolvere che si occupa di tutto da solo

L’E30 Ultra è un assistente domestico indispensabile che può operare in modo indipendente, permettendo agli utenti di dimenticarsi delle faccende domestiche e di automatizzare completamente il processo di pulizia del pavimento. Per offrire un'esperienza completamente automatizzata, l'E30 Ultra gestisce autonomamente il lavaggio e l'asciugatura dei suoi panni. Grazie alla sua stazione di pulizia con un serbatoio per l'acqua sporca da 4 litri e un serbatoio per l'acqua pulita da 4,5 litri, l'E30 Ultra assicura che i suoi panni siano sempre puliti e pronti all'uso, liberando gli utenti dal peso della manutenzione.

Dotato di una potente aspirazione Vormax™ da 7.000 Pa, l'E30 Ultra elimina facilmente briciole di cibo, detriti e peli di animali domestici. Passa senza problemi dai pavimenti ai tappeti, affrontando efficacemente sporco ostinato e detriti in luoghi difficili da raggiungere, garantendo una pulizia profonda in tutta la casa.

Grazie alla sua innovativa funzione di sollevamento del panno di 10,5 mm, l'E30 Ultra protegge i tappeti dall'umidità mentre rimuove le macchie ostinate sui pavimenti.

Offre inoltre una doppia funzionalità di pulizia per i tappeti, utilizzando il riconoscimento ultrasonico e un potenziamento dell’aspirazione per gestire facilmente anche i residui più difficili.

Pulizia delle aree difficili da raggiungere, resa semplice

La tecnologia all'avanguardia RoboSwing™ di Mova migliora l'efficienza della pulizia degli angoli fino al 60%. L'E30 Ultra offre una pulizia automatizzata da bordo a bordo, risparmiando tempo agli utenti e fornendo risultati impeccabili in tutta la casa. Inoltre, il sistema di lavaggio DuoScrub™ utilizza due moci rotanti ad alta velocità per strofinare lo sporco ostinato e le macchie sotto pressione, offrendo una potenza di pulizia senza pari e lasciando i pavimenti brillanti.

L’E30 Ultra è disponibile al prezzo di €499 e può essere acquistato tramite il sito ufficiale di Mova, su Amazon e nei negozi al dettaglio.

Con le sue avanzate funzionalità e un prezzo competitivo, l'E30 Ultra è pronto a ridefinire il mercato dei robot aspirapolvere, rendendo la pulizia di alta qualità accessibile a tutti.

Scopri di più sull'E30 Ultra di Mova in questo video.

Informazioni su Mova:

Mova, supportata da Dreame Technology, è un marchio innovativo dove gli elettrodomestici si incontrano con le tecnologie smart. Il nostro obiettivo è esplorare nuove possibilità e ampliare le tecnologie per rivoluzionare la vita dei consumatori. I prodotti Mova sono progettati per adattarsi alle esigenze individuali, utilizzando tecnologie intelligenti per migliorare lo stile di vita degli utenti. Puntiamo a offrire esperienze di vita diversificate a tutti, incoraggiando le persone a scoprire e abbracciare il proprio stile di vita unico.

Fonte: Business Wire

