L'indice del capitale circolante delle medie imprese Growth Corporates Working Capital Index di Visa rivela un aumento del 300% nell'efficienza del capitale circolante

Le medie imprese più performanti intervistate hanno risparmiato in media 11 milioni di dollari, con un aumento dell'utilizzo delle carte virtuali del 32%

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE:V), leader mondiale nel settore dei pagamenti digitali, ha annunciato i risultati del suo secondo Growth Corporates Working Capital Index annuale. I risultati hanno rivelato un sorprendente aumento dell'utilizzo e dell'efficienza del capitale circolante, con un tasso di adozione dell'81% nel 2024 di almeno una soluzione per il capitale circolante. Oltre all'aumento dell'adozione, le aziende più performanti hanno risparmiato in media 11 milioni di dollari in interessi e commissioni, con un aumento dell'efficienza del 300% su base annua.

L'indice ha intervistato circa 1.300 direttori finanziari e tesorieri in 8 settori industriali e 23 paesi, tutti rappresentanti di "medie imprese", organizzazioni che generano un fatturato annuo compreso tra 50 milioni e 1 miliardo di dollari.

Fonte: Business Wire

