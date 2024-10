Le previsioni di Forrester riguardanti la sicurezza e la tecnologia nel 2025: i dirigenti responsabili della tecnologia triplicheranno l’adozione delle AIOps per ridurre il debito tecnico

CAMBRIDGE, Mass.: Forrester (Nasdaq: FORR) ha presentato le sue previsioni riguardanti la sicurezza e la tecnologia nel 2025: il 75% dei responsabili delle decisioni tecnologiche vedrà aumentare il debito tecnico a un livello moderato o elevato di gravità entro il 2026, a causa del rapido sviluppo di soluzioni IA, che stanno rendendo sempre più complessi i vari segmenti IT.

Per arginare le ondate di debito tecnico nel 2025 i dirigenti responsabili della tecnologia triplicheranno l’adozione dell’IA nelle piattaforme per le operazioni IT (AIOps), che generano dati sensibili al contesto per migliorare il giudizio umano, rimediare automaticamente a incidenti e migliorare i risultati aziendali.

Fonte: Business Wire

