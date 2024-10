Xsolla riafferma la sua leadership di settore riguardo alle soluzioni Web Shop con il set più completo di funzionalità e oltre 400 lanci coronati dal successo

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, continua a crescere sulla scia dei risultati conseguiti nel segmento degli acquisti online (“web shop”) grazie a un set di funzionalità completo sviluppato attraverso il lancio coronato dal successo di oltre 400 Web Shop. Xsolla Web Shop è un’estensione completamente integrata di giochi mobili progettata per facilitare margini di profitto superiori e migliorare il valore per l’intera durata di servizio all’utente (LTV) tramite un toolkit affidabile, comprovato di vendita diretta al consumatore. Con percentuali di acquisizione e di acquisti ripetuti pari, rispettivamente, al 50% e al 60%, da cui è conseguita una crescita incrementale dei ricavi, Xsolla Web Shop è diventato un pilastro per gli sviluppatori di giochi mobili.

Xsolla Web Shop risponde a tutte le esigenze degli sviluppatori di giochi in ogni fase della creazione e del funzionamento basato sul web shop, che stiano cercando una soluzione per l’avvio rapido di vendite online oppure di sviluppare un portale complesso, unico per il loro giocatori. Grazie a Xsolla Web Shop gli sviluppatori possono offrire agli utenti un’esperienza integrata e personalizzata al massimo, per cui è più facile attrarre un numero maggiore di giocatori al contempo rafforzando la fidelizzazione e l’interesse.

Funzionalità di Xsolla Web Shop

Web Shop LiveOps – Una gamma di strumenti che va da sconti iniziali a premi, esclusive offerte a durata limitata e strategie di vendita complesse e personalizzate per facilitare la conversione dei visitatori in acquirenti, aumentare la frequenza degli acquisiti e amplificare il valore medio delle transazioni.

– Una gamma di strumenti che va da sconti iniziali a premi, esclusive offerte a durata limitata e strategie di vendita complesse e personalizzate per facilitare la conversione dei visitatori in acquirenti, aumentare la frequenza degli acquisiti e amplificare il valore medio delle transazioni. Website Portal Builder – Uno strumento completo per la creazione di siti web multipagina simili ai giochi, identificati da un brand noto, che genera automaticamente asset, contenuti e news feed, con la flessibilità di lanciare offerte e iniziare a realizzare utili istantaneamente e poi di scalare a progetti personalizzati indipendentemente dalla loro complessità.

– Uno strumento completo per la creazione di siti web multipagina simili ai giochi, identificati da un brand noto, che genera automaticamente asset, contenuti e news feed, con la flessibilità di lanciare offerte e iniziare a realizzare utili istantaneamente e poi di scalare a progetti personalizzati indipendentemente dalla loro complessità. Authentication – Accesso veloce e integrato mediante metodi familiari, da opzioni di login standard (per es., ID utente) a sistemi personalizzati e flussi di login integrati attraverso un link diretto, per migliorare la percentuale di conversione in utenti attivi.

– Accesso veloce e integrato mediante metodi familiari, da opzioni di login standard (per es., ID utente) a sistemi personalizzati e flussi di login integrati attraverso un link diretto, per migliorare la percentuale di conversione in utenti attivi. Catalog Management – Questa funzionalità consente la gestione centralizzata dei cataloghi di articoli durante i giochi, supportando tutte le tipologie di articoli e permettendo l’integrazione di importazioni, raggruppamenti, localizzazioni e determinazione dei prezzi – assicurando un’esperienza altamente flessibile, un facile allineamento ad altre piattaforme di gaming ai fini di una gestione degli articoli coesa fra varie piattaforme.

– Questa funzionalità consente la gestione centralizzata dei cataloghi di articoli durante i giochi, supportando tutte le tipologie di articoli e permettendo l’integrazione di importazioni, raggruppamenti, localizzazioni e determinazione dei prezzi – assicurando un’esperienza altamente flessibile, un facile allineamento ad altre piattaforme di gaming ai fini di una gestione degli articoli coesa fra varie piattaforme. Social Package – Questa funzionalità è incentrata su programmi di referral e incentivi, programmi fedeltà, acquisti di gruppo e altre funzioni studiate per attrarre nuovi utenti sul web shop per rafforzare e aumentare gli ordini ripetuti.

“Da sempre il nostro impegno è rivolto a offrire agli sviluppatori gli strumenti ottimali per il successo”, spiega Berkley Egenes, Direttore marketing e Chief Growth Officer presso Xsolla. “Questi nuovi progressi nella nostra soluzione Web Shop sono più di semplici innovazioni; sono stati collaudati in condizioni reali e aiutano i nostri partner a ottenere risultati incredibili. Non ci limitiamo a creare soluzioni; le affiniamo continuamente per far sì che gli sviluppatori di giochi mobili possano massimizzare il proprio potenziale in un settore in costante evoluzione”.

La leadership di Xsolla nel segmento web shop è basata sul suo impegno incessante a migliorare le sue offerte attraverso la collaborazione continue con i partner. Scegliendo Xsolla gli sviluppatori possono contare sulla sua capacità di promuovere una crescita sostenibile e migliorare il coinvolgimento dei giocatori.

Per maggiori informazioni su Web Shop e su come questa soluzione può migliorare la strategia di monetizzazione dei giochi sviluppati, visitare xsolla.pro/wsrw

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, , Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com

