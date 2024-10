Lenovo presenta percorsi personalizzati per i partner con Lenovo 360 per rispondere alle esigenze in evoluzione del canale

Con l'introduzione di cinque nuovi percorsi personalizzati per i partner nel suo Lenovo 360 Global Partner Framework, Lenovo propone opportunità di ricavi più flessibili e scalabili per partner incentrati su servizi gestiti, integratori di sistemi globali, intelligenza artificiale (IA), gestione dei dati e didattica.

MORRISVILLE, N.C.: Lenovo (HKSE: LNVGY) oggi ha annunciato cinque percorsi personalizzati con il suo Lenovo 360 Global Partner Framework per servire itinerari specifici e su misura per i partner incentrati su segmenti chiave del settore, soluzioni tecnologiche e percorsi verso il mercato.

Lenovo 360 per i Fornitori di servizi gestiti (Managed Service Providers, MSP), Lenovo 360 per gli Integratori di sistemi globali (Global Systems Integrators, GSI), Lenovo 360 per AI, Lenovo 360 per Gestione dei dati (Data Management), e Lenovo 360 per la Didattica (Education) sono i primi in una serie di temi finalizzati a semplificare ulteriormente l'accesso dei partner per vendere tramite il portafoglio di dispositivi, infrastrutture, servizi e soluzioni di Lenovo.

Fonte: Business Wire

