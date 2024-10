I miglioramenti apportati alla piattaforma BlueFlag Security ridefiniscono come le imprese proteggono gli ambienti di sviluppo software

Una piattaforma di sicurezza che dia priorità assoluta alla protezione dell'identità è l'unica soluzione che faccia fronte proattivamente a vari vettori di attacchi nell'intero ciclo di sviluppo del software

SUNNYVALE, California: In risposta all'aumento degli attacchi alla catena di fornitura software, BlueFlag Security sta offrendo funzionalità potenziate nell'ambito della sua piattaforma per la governance societaria e la sicurezza del ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC) finalizzate a garantire un ambiente di sviluppo più sicuro, resiliente e attendibile. Dal suo lancio, a marzo 2024, BlueFlag ha ampliato i quattro pilastri essenziali della piattaforma, ha lanciato soluzioni per la risoluzione automatizzata e guidata e ha aggiunto il supporto per ulteriori strumenti per gli sviluppatori.

Secondo una ricerca condotta da Gartner®, “il costo stimato di questi attacchi sferrato contro [la catena di fornitura] raggiunge le decine di miliardi di dollari e si prevede che crescerà del 200%, a 138 miliardi di dollari, entro il 2031”.* Queste minacce in crescita, sottolineate da incidenti quali i danni al codice sorgente del New York Times dopo la violazione dei dati archiviati in GitHub, dimostrano come gli ambienti di sviluppo siano sempre più nel mirino.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita