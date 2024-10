LTIMindtree lancia la soluzione "AI-Smart Underwriter" potenziata da ServiceNow

La piattaforma rivoluzionerà il processo di sottoscrizione, consentendo la crescita redditizia per gli assicuratori

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato il lancio di "AI-Smart Underwriter", una soluzione sviluppata in collaborazione con ServiceNow per consentire ai sottoscrittori di prendere decisioni più informate, guidate dai dati e dall'intelligenza artificiale (IA), promuovendo nel contempo l'efficienza attraverso l'automazione intelligente. In questo modo, LTIMindtree creerà migliori esperienze, incrementando il valore per gli assicuratori.

Come Strategic Platform Build Partner, la soluzione certificata AI-Smart Underwriting semplifica la sottoscrizione assicurativa con un'unica visione ininterrotta e integrata del rischio e dell'automazione dei processi.

Fonte: Business Wire

