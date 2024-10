Textron Aviation eleva la connettività con Gogo Galileo HDX su Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend

LAS VEGAS: Textron Aviation oggi ha annunciato la sua scelta della soluzione globale Low-Earth-Orbit (LEO) di Gogo Business Aviation, Gogo Galileo HDX, da installare in stabilimento sul Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend. Questo rende Textron Aviation il primo produttore di apparecchiature originali (Equipment Manufacturer, OEM) per l'aviazione aziendale a offrire Gogo Galileo HDX come opzione sui nuovi aerire dei clienti.

Il Cessna Citation Longitude, Latitude e Ascend sono progettati e realizzati da Textron Aviation Inc., una società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT).

Integrando Gogo Galileo HDX, Textron Aviation assicura il vantaggio per i clienti grazie a una soluzione di connettività globale che offre prestazioni eccezionali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita