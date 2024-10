Energy Dome stipula il primo contratto statunitense con Alliant Energy per l'implementazione su scala commerciale della sua CO2 Battery

Stipulato un contratto di fornitura che consolida il ruolo della tecnologia di Energy Dome nel mercato statunitense dell'energy storage

MADISON, Wis.: Energy Dome, leader nelle soluzioni di stoccaggio di energia di lunga durata (long-duration energy storage), annuncia un importante passo avanti nella sua diffusione su scala commerciale nel mercato statunitense grazie alla stipula di un contratto di fornitura con Alliant Energy per il Columbia Energy Storage Project.

Dopo aver già ottenuto un competitivo accordo di cooperazione fino a 30 milioni di dollari con l’Office of Clean Energy Demonstrations del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, questa collaborazione ha recentemente raggiunto un altro importante traguardo con la presentazione da parte di Alliant Energy della domanda per il Columbia Energy Storage Project, presso la Public Service Commission del Wisconsin (PSC).

Questo rappresenta un importante passo avanti per il long-duration energy storage in generale e sottolinea l'impegno di entrambe le aziende nel promuovere la diffusione delle energie rinnovabili, mantenendo al contempo l'affidabilità e l'accessibilità della rete.

Claudio Spadacini, CEO di Energy Dome, si è detto entusiasta di questo traguardo, affermando: "Questa è un'ottima notizia per il long-duration energy storage in Nord America. La nostra lungimirante collaborazione con Alliant Energy non riguarda solo l'innovazione, ma anche la creazione di opportunità di imminente implementazione su larga scala nel settore energetico statunitense. La nostra tecnologia è pronta a trasformare il modo in cui l'energia viene immagazzinata e gestita”.

Anche Raja Sundararajan, Vicepresidente esecutivo di Alliant Energy, ha espresso la sua soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando: "Siamo entusiasti di annunciare la firma del contratto di fornitura con Energy Dome per il pionieristico Columbia Energy Storage Project. Si tratta di una tappa fondamentale di questa partnership strategica. Dopo un'attenta valutazione delle tecnologie disponibili sul mercato, la CO2 Battery di Energy Dome si è distinta come soluzione economica, efficiente e scalabile. Consideriamo questa come la prima di molte CO2 Battery che verranno costruite in collaborazione tra Energy Dome e Alliant per continuare a fornire energia sicura e conveniente alle comunità che serviamo”.

Il Columbia Energy Storage Project prevede l'utilizzo della CO2 Battery di taglia standard da 20MW/200MWh in grado di alimentare circa 18.000 abitazioni nel Wisconsin per 10 ore con una singola carica. Il progetto mira a stabilire un punto di riferimento per altre aziende e fornitori di energia che desiderano aumentare le proprie soluzioni di stoccaggio e ridurre le emissioni di carbonio. In particolare, Energy Dome assisterà Alliant Energy durante l'intero progetto e garantirà l'effettiva integrazione della CO2 Battery nell'infrastruttura energetica.

Contemporaneamente, procede a pieno ritmo anche la costruzione della prima (first-of-a kind) CO2 Battery, sempre di taglia standard, in Sardegna. Il completamento dell'impianto sardo è previsto per la fine del primo trimestre del 2025, dopo aver ricevuto l’autorizzazione di inizio lavori alla fine del 2023, a dimostrazione della capacità di Energy Dome di realizzare progetti in tempi brevi.

È inoltre importante sottolineare che, grazie a un approccio modulare e standardizzato, l'impianto italiano sarà praticamente identico a quello statunitense, e rappresenterà il banco di prova ideale sia dal punto di vista costruttivo che operativo, assicurando un processo regolare e la possibilità di applicare le nozioni acquisite per avviare la costruzione dell'impianto americano nel Wisconsin.

Informazioni su Energy Dome

Energy Dome è all'avanguardia nel ridefinire lo stoccaggio di energia a lunga durata con la sua CO2 Battery. Le proprietà dell'anidride carbonica consentono al sistema di immagazzinare energia in modo efficace ed economico attraverso un processo termomeccanico brevettato, rappresentando così l’alternativa più valida alle batterie al litio o alle soluzioni di pompaggio idroelettrico. La CO2 Battery è già un sistema pienamente convalidato ed economicamente vantaggioso che non utilizza litio o terre rare per immagazzinare elettricità, vantando una maggiore round-trip efficiency (RTE). Grazie a un approccio modulare e possibilità di installazione flessibile, le CO2 Battery utilizzano componenti facilmente reperibili, provenienti da catene di fornitura esistenti e affidabili, offrendo un sistema scalabile per immagazzinare quantità elevate di energia rinnovabile intermittente e accelerando la transizione energetica; è l'unica tecnologia disponibile oggi che offre la giusta combinazione di efficienza, costo e scalabilità e che è realizzabile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito energydome.com.

Informazioni su Alliant Energy

Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) fornisce servizi energetici regolamentati a 1 milione di clienti di energia elettrica e 425.000 clienti di gas naturale in Iowa e Wisconsin. La missione di Alliant Energy è fornire soluzioni energetiche e servizi eccellenti rivolti ai clienti e alle comunità, in modo sicuro, efficiente e responsabile. Interstate Power and Light Company (IPL) e Wisconsin Power and Light Company (WPL) sono le due società energetiche pubbliche di Alliant Energy. Alliant Energy fa parte del Bloomberg's Gender-Equality Index e dello S&P 500. Per ulteriori informazioni, visitare il sito alliantenergy.com.

Informazioni sull’Office of Clean Energy Demonstrations

L'Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti è stato istituito per promuovere le tecnologie per l’energia pulita e colmare un divario critico in termini di innovazione nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali di emissioni nette zero entro il 2050. La missione dell'OCED è quella di realizzare progetti di dimostrazione di energia pulita su vasta scala in collaborazione con il settore privato, per accelerare la diffusione, l'adozione sul mercato e la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato. Per maggiori informazioni, visitare il sito energy.gov/oced.

