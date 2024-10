Dante Omics Ottiene la Prestigiosa Certificazione ISO 9001 per il Proprio Laboratorio in Italia

L'Azienda Leader nell'Intelligenza Artificiale Applicata alla Genomica Raggiunge un Nuovo Traguardo nella Gestione della Qualità e nell'Eccellenza Operativa nel Suo Laboratorio Italiano Dante Labs

NEW YORK: Dante Omics, pioniere nelle soluzioni di intelligenza artificiale applicata alla genomica, è orgogliosa di annunciare che il suo laboratorio all'avanguardia in Italia ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 9001:2015 per la "Fornitura di servizi di analisi e interpretazione del sequenziamento genomico di nuova generazione". La certificazione ISO 9001 è stata rilasciata a Dante Labs Srl. Questo traguardo segna un passo significativo nell'impegno dell'azienda a mantenere i più alti standard nella gestione della qualità, garantendo la fornitura di soluzioni genomiche innovative e affidabili ai suoi clienti globali.

La certificazione ISO 9001, il più riconosciuto standard di gestione della qualità a livello mondiale, è stata conferita in seguito a una rigorosa verifica dei processi operativi, dei sistemi di controllo qualità e dei protocolli di servizio clienti di Dante Omics. Questa certificazione sottolinea la dedizione dell'azienda al miglioramento continuo e il suo focus strategico nell'offrire eccellenza nell'analisi dei dati genomici, nella medicina di precisione e nelle soluzioni potenziate dall'intelligenza artificiale.

"Siamo entusiasti di aver ottenuto la certificazione ISO 9001 per il nostro laboratorio italiano," ha affermato Andrea Riposati, CEO di Dante Omics. "Questo traguardo è una testimonianza del duro lavoro e dell'impegno del nostro team nel fornire servizi genomici della massima qualità. Riflette i nostri continui sforzi per affinare le nostre operazioni e offrire ai nostri clienti le soluzioni genomiche più avanzate, affidabili ed efficienti nel settore."

Il laboratorio certificato in Italia svolge un ruolo fondamentale negli sforzi di ricerca e sviluppo di Dante Omics, concentrandosi sull’utilizzo dell'intelligenza artificiale per avanzare nelle diagnosi genomiche, nella medicina personalizzata e nelle innovazioni terapeutiche. Questa certificazione assicura ai clienti che i sistemi e i processi dell'azienda rispettano rigorosi standard internazionali per la coerenza, la qualità e il miglioramento continuo.

Dante Omics prevede di costruire su questo successo ampliando ulteriormente le proprie capacità di ricerca e potenziando le soluzioni genomiche basate sull'intelligenza artificiale. Con la certificazione ISO 9001, l'azienda è ben posizionata per continuare la sua missione di rivoluzionare l'assistenza sanitaria attraverso la potenza della genomica e dell'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita