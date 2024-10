NIQ lancia le soluzioni Marketing Mix Modeling, ampliando la sua divisione mediatica

Dati granulari proprietari a livello di negozio migliori della categoria

CHICAGO: NIQ, l'azienda leader mondiale di consumer intelligence globale, oggi ha annunciato il lancio delle soluzioni Marketing Mix Modelling (MMM), aiutando i clienti globali a semplificare i loro investimenti nel marketing e la relativa efficacia. Questo fa parte dell'espansione globale della divisione mediatica di NIQ, sottolineando l'impegno continuo di NIQ a fornire ai clienti la Full View™ e rafforzando le loro capacità di marketing. Con una copertura globale di oltre 75 Paesi, MMM di NIQ si basa sull'affidabilità dei suoi dati proprietari a livello di negozio, alimentati da 100 anni di competenze nel settore e nelle analisi.

In soli due mesi di espansione dell'attività, MMM di NIQ ha programmi in corso con più di 30 clienti in vari settori verticali a livello globale - rivenditori, editori e produttori da aziende Fortune 500.

Liberare la crescita del ROI con metodi comprovati e soluzioni migliori della categoria:

NIQ offre la Full View™ : copertura globale dei dati, alimentata da asset di dati provenienti da punti vendita e da media digitali a livello di negozio per informazioni precise e azionabili.

: copertura globale dei dati, alimentata da asset di dati provenienti da punti vendita e da media digitali a livello di negozio per informazioni precise e azionabili. Integrazione completa dei media: l'integrazione dei dati mediante collaborazioni sicure per la privacy con importanti editori e pipeline dirette di dati.

l'integrazione dei dati mediante collaborazioni sicure per la privacy con importanti editori e pipeline dirette di dati. La competenza nel marketing incontra l'eccellenza nella consulenza: Presenza globale e locale di esperti della categoria e team di scienze del marketing. Modelli di dati granulari unici che aiutano a ottimizzare con precisione l'impatto Below the Line (BTL) e Above the Line (ATL). Moduli per misurare l'impatto totale a breve e lungo termine dell'effetto Media e Halo nell'intero portafoglio. Misurare l'incremento delle vendite da specifiche campagne mediatiche e aree geografiche per quantificare le prestazioni. Un'applicazione avveniristica su base cloud che rende possibili scenari e ottimizzazione della pianificazione dei media.



“Siamo entusiasti di questa espansione, mentre continuiamo a fare investimenti nella nostra divisione Media. NIQ ha una tradizione ultracentenaria di fornitura di soluzioni di marketing e analisi migliori della categoria, alimentata dalla nostra superiorità nei dati globali, dai nostri team di esperti e dalle profonde conoscenze dei marchi dei nostri clienti. Siamo riusciti a creare profonde collaborazioni con editori di spicco e continueremo a fare investimenti nella nostra piattaforma analitica e ad ampliare la nostra copertura e dati per offrire ai nostri clienti soluzioni di misurazione del marketing di classe mondiale”, ha dichiarato Lana Busignani, General Manager, Global Media, NIQ .

Il lancio di MMM, parte del portafoglio Media di NIQ, si basa sulla nostra missione di fornire la comprensione dei consumatori più completa e consente ai nostri clienti di trasformare le informazioni in azioni. Abbiamo anche ampliato i nostri servizi per proporre Matched Market testing (MMT), che aiuta i clienti a misurare l'effetto delle vendite di una campagna mediatica in un ambiente live prima dell'implementazione. NIQ continuerà ad ampliare le proprie soluzioni che abilitano i clienti attraverso il proprio ricco ecosistema di dati, capacità e competenze tecnologiche e di IA leader nel settore per promuovere la crescita per i nostri clienti e partner rivenditori.

Informazioni su NIQ:

NIQ è l'azienda leader mondiale nella consumer intelligence che offre la comprensione più completa sul comportamento d'acquisto dei consumatori e rivela nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è combinata con Gfk per riunire i due leader di mercato con una portata globale senza precedenti. Oggi NIQ ha attività in più di 95 Paesi e copre il 97% del PIL. Con una lettura olistica del comparto retail e le informazioni più complete sui consumatori, proposte tramite analisi avanzate frutto di piattaforme all'avanguardia, NIQ propone la sua Full View™.

Per maggiori informazioni, visitare www.niq.com

Fonte: Business Wire

