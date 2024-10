Thredd pubblica una guida specializzata per l'emissione negli USA tramite sponsorizzazione del BIN

Sviluppato per i nuovi partecipanti al mercato, il report di 22 pagine fornisce fatti importanti e approfondimenti di esperti per illustrare un percorso nel settore dei pagamenti statunitense.

LONDRA: Thredd, azienda leader nel settore dei pagamenti globali di nuova generazione, ha pubblicato oggi "Launching in America. A guide to issuing via BIN sponsorship " (Lancio in America. Una guida all'emissione tramite la sponsorizzazione del BIN), un report grauito per i direttori di programma e le società fintech che stanno considerando l'espansione nel mercato dei pagamenti americano.

Ricco di fatti importanti e di approfondimenti sulle sfide e i requisiti che devono affrontare le società estere, la guida è un documento essenziale per i dirigenti dei pagamenti globali e per qualsiasi organizzazione che stia considerando di portare l'offerta della propria proposta di valore relativamente ai pagamenti negli USA.

Fonte: Business Wire

