Axway nominata Leader nel 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management

Riconosciuta per la completezza della visione e la capacità di esecuzione

PHOENIX: Axway (Euronext: AXW.PA), un leader nell'API Management, oggi ha annunciato di essere stata posizionata da Gartner come Leader nel 2024 Magic Quadrant™ for API Management per il suo prodotto, Amplify API Management.¹ La valutazione si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza generale della visione dell'azienda e la sua capacità di esecuzione. In uno studio parallelo svolto da Gartner assieme al rapporto "Critical Capabilities for API Management", Axway ha ricevuto il punteggio più alto (3.7 su 5.0) nella categoria Distributed API Management Use Case per il secondo anno consecutivo.²

Fonte: Business Wire

