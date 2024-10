Bioptimus e Proscia collaborano per accelerare l'innovazione dell'IA nella ricerca scientifica e nello sviluppo dei farmaci per migliorare le terapie dei pazienti

Il modello base H-optimus-0 di Bioptimus è oggi disponibile con Concentriq ® Embeddings di Proscia per un rapido sviluppo con l'intelligenza artificiale (IA)

Con 1,1 miliardo di parametri, H-optimus-0 è il più grande modello base di IA open-source realizzato specificamente per la patologia, proponendo prestazioni all'avanguardia in compiti critici che promuovono lo sviluppo dei modelli per la ricerca, lo sviluppo di farmaci e la diagnostica guidati dall'IA, dal rilevamento di cellule cancerose all'identificazione di anomalie genetiche nei tumori

Mentre Concentriq Embeddings offre in modo continuo una serie di modelli base di patologie agli sviluppatori di IA e agli scienziati ricercatori sulla piattaforma Concentriq, oggi possono applicare i grandi dataset proprietari della propria organizzazione a H-optimus-0 ed eseguirli nei normali flussi di lavoro di R&S

PARIGI e PHILADELPHIA: Bioptimus, una startup francese che sviluppa il modello di base di riferimento per l'IA in biologia, è entusiasta di annunciare che il modello di base H-optimus-0 migliore della categoria è oggi integrato in Concentriq® Embeddings di Proscia, consentendo agli scienziati dei dati e ai ricercatori in patologie e scienze della vita di ottenere innovazioni nello sviluppo dell'IA con rapidità e su scala senza precedenti.

Fonte: Business Wire

