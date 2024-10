Networking, nuovi prodotti e premi Nobel completano l'ampio programma tecnico e quattro esposizioni alla settimana più entusiasmante nel settore dell'ottica e della fotonica

BELLINGHAM, Wash.: Via alla registrazione per SPIE Photonics West 2025, che si svolgerà dal 25 al 30 gennaio al Moscone Center di San Francisco. Il congresso annuale e la fiera dell'ottica e della fotonica più grandi del settore, Photonics West raduna ricercatori, innovatori, ingegneri e leader aziendali provenienti da tutto il mondo per una settimana entusiasmante di condivisione della ricerca, opportunità di collaborazione e scambi che ispirano innovazioni. Quest'anno, la settimana comprenderà più di 4.500 presentazioni tecniche in oltre 100 conferenze tecniche, oltre a ospitare più di 1.200 aziende in quattro mostre monotematiche.

Fonte: Business Wire

