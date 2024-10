Canva potenzia gli strumenti di IA e Workplace con l'introduzione di Dream Lab e importanti aggiornamenti a Visual Suite

I ricavi volano a 2,5 miliardi di dollari, mentre gli utenti attivi superano i 200 milioni in tutto il mondo, spinti dalla crescente domanda di soluzioni Workplace di Canva

Lancia Dream Lab, uno strumento di IA generativa alimentato da Leonardo.Ai, che consente a chiunque di generare straordinarie visualizzazioni e creare una library infinita di contenuti prodotti dalle immaginazioni più fantastiche.

Annuncia decine di funzionalità per Visual Suite, compresi Magic Write, sondaggi e quiz, schede interattive e lavagne su base IA migliorati per aiutare le persone a collaborare in modo più rapido e creativo.

Amplia la sua library di contenuti da 100 milioni di articoli attraverso collaborazioni globali con importanti studi di produzione di contenuti, compresi Artlist e pocstock.

Presenta nuovi Work Kits—collezioni personalizzate di modelli e risorse per piccole imprese, insegnanti e studenti—per avviare progetti aziendali, piani di lezioni e altro.

Continuano la rapida adozione e la crescita dell'azienda, con una base utenti che supera i 200 milioni in tutto il mondo e ricavi annualizzati che raggiungono i 2,5 miliardi di dollari.

Accelera l'adozione di Workplace, mentre importanti marchi, tra cui NYSE, Atlassian, HP, Snowflake, Ray White, DHL Express, Tecnocasa, e Docusign adottano Canva Enterprise.

Due anni dopo il lancio di Visual Suite, sono stati creati più di 2,5 miliardi di presentazioni e 500 milioni di documenti.

SYDNEY: Canva, l'unica piattaforma di comunicazione visiva multifunzione al mondo, ha presentato oggi una suite di nuovi prodotti e funzionalità per trasformare il modo in cui le persone creano progettazioni grafiche al lavoro e non solo.

