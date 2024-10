Moments Platform di Tecnotree nominata "Best 5G Innovation Provider of the Year" al Conecta Latam Panamá 2024

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, un leader globale nei sistemi di supporto digitale alle aziende, candidata al "Best 5G Innovation Provider of the Year" (Migliore fornitore dell'anno di innovazioni 5G), nell'ambito dei premi annuali di Conecta Latam Panamá 2024. La nomina evidenzia Moments Platform e Genai Agent for Social Commerce di Tecnotree, che hanno consentito a Global Hitss di lanciare con successo i servizi sanitari B2B2X in Messico e i servizi digitali in Africa.

Utilizzando i microservizi commerciali guidati dall'IA e la Open Digital Architecture di TM Forum, Moments Platform consente l'integrazione continua con i fornitori di servizi sanitari terzi, migliorando l'accessibilità ai servizi sanitari guidati dall'intelligenza artificiale generativa per le teleconsulenze, il monitoraggio remoto IoT, la diagnostica e la gestione sicura delle informazioni provenienti dai dati per le aree remote in tutto il continente.

Fonte: Business Wire

